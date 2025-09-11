szeptember 11., csütörtök

Rendkívüli ülést tartottak

1 órája

Síri csend lett, miután az ügyvezető bejelentette a szolnoki közgyűlésnek, miért mondott le

Címkék#lits lászló#közgyűlés#lemondás#képviselő-testület

Egyszerre volt fagyos és forró a hangulat a vármegyeszékhely csütörtöki, soron kívüli testületi ülésén. A szolnoki közgyűlésen előbb fenyegetésekkel is tarkított, heves vita bontakozott ki politikai állásokról, és a városvezető kommunikációjáról. Majd beült a városüzemeltető cég lemondott ügyvezetője elmondani, miért távozik posztjáról.

Rózsa Róbert

Dobozzal a hóna alatt érkezett a szolnoki közgyűlés csütörtöki, rendkívüli ülésére Lits László. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. szeptember 5-én lemondott ügyvezetője nem cókmókjait jött összeszedni, ellenkezőleg: olyan dokumentumokat hozott a városházára, amelyekkel a képviselők előtt megindokolta, mi vezetett lemondásához.

szolnoki közgyűlés soron kívüli ülése
A szolnoki közgyűlés 2025. szeptember 11-i, soron kívüli ülésén közölte lemondása indokát Lits László, a városüzemeltető cég ügyvezetője
Fotó: Nagy Balázs

Mivel az időközben zárttá minősített napirendi pont tárgyalásánál a sajtó nem lehetett jelen, nem tudhatjuk, pontosan milyen papírokat mutatott be az ügyvezető a testületnek. Amit tudunk: Lits László nagyjából tíz perc után távozott az ülésről. Nyilatkozni nem akart, annyit mondott: bejelentette a közgyűlésnek, amit be kellett.

Annyi biztos: távozása után síri csend volt az ülésteremben...

Az ügy egyébként a Fidesz-frakció sürgősségi indítványa nyomán került a képviselő-testület elé. Mint Töreki András frakcióvezető elmondta, az ügyvezető hatvan napos felmondási határideje gyorsan eltelik, ezért szükséges mielőbb informálódni a cégvezető közel egy évtizedes munkája megszűntének okairól.

Kommunikáció, tüntetés, Turisztikai Központ – politikai adok-kapok a szolnoki közgyűlésben

Napirend előtti felszólalásában a polgármester kommunikációs gyakorlatát kifogásolta Ádám Csaba. A fideszes képviselő azt rótta fel Györfi Mihálynak, hogy utóbbi a közösségi médiában levelezik a belügyminiszterrel. Szerinte ezzel azt érte el, hogy onnan választ nem kap, ellenben tüntetést Szolnokra igen.

Válaszában Györfi Mihály elmondta, egyeztetett kedden a Mi Hazánkkal, és elérte, hogy a szombatra, Szolnokra bejelentett vonulás eredeti útvonala megváltozzon. Így szerinte nyugodtan megtartható lesz a hétvégi Sashalmi úti fórum, a tüntetés és a Gulyásfesztivál is.

A Tiszaligetben lévő Turisztikai Központ jövőjét firtatta szintén napirend előtt dr. Sámson László. A független képviselő azt mondta, tudomása szerint a központ nem fogad megrendeléseket 2026-ra. Azt kérdezte: el akarja-e adni azt az önkormányzat, van-e magyarázat arra, miért nem fogad megrendeléseket a központ?

A polgármester elmondta, nem akarják eladni. Megőrizni és fejleszteni szeretnék az egykori KISZ-tábort.

Mi áll a hivatali felmondások hátterében?

Az elmúlt hónapokban a polgármesteri hivatalban tapasztalt felmondási hullám kérdését feszegette Töreki András. Emlékeztetett, távozott a jegyző, igazgatók, osztályvezetők és most már egy cégvezető is. Ezért a polgármesternél tudakolta, utóbbi miben látja a távozások okát.

– A polgármesternek joga van megválasztani a munkatársait. Én egyedül a jegyzőt mentettem fel – felelte Györfi Mihály. A városvezető szerint az aljegyző szolidaritásból távozott, a többi felmondásért nem ő a felelős. – Sajnálom, hogy a kollégák távoztak, de nincs pótolhatatlan ember – fogalmazott.

Töreki András ennek kapcsán azt feszegette, a polgármester vezetői stílusa állhat a távozási hullám mögött. Györfi Mihály cáfolta, hogy durván viselkedne munkatársaival.

Györfi Mihály polgármester (középen) hivatalos és hivatali kommunikációját is kritizálták az ülésen. Szó érte
Fotó: Nagy Balázs

Kérdést intézett a polgármesterhez Rehó János kormánypárti képviselő. Elmondása szerint sokan megkeresték azzal, hogy bizonyos belvárosi szórakozóhelyek miatt nem tudnak éjszaka pihenni a környéken lakók. De megkérdezte azt is, miért került külsős céghez az augusztus 20-i ünnepség lebonyolítása.

Erre Györfi Mihály azt a választ adta, a Szolnoki Sportcentrum ledobta magáról a feladatot, idén nem tudták volna megrendezni. De megfontolandó, hogy jövőre visszakerüljön-e Sportcentrumhoz az államalapítási ünnepség megrendezése. Előbbi kérdésben a közös megoldáskeresés mellett szólt a városvezető.

Döntöttek a Városfejlesztő Zrt. jogutódjának ügyében is

Noha hosszas lamentálás, személyeskedések, feljelentéssel való fenyegetés közepette is, de megszavazta a testület a városi intézmények zárolt üres álláshelyeinek feloldásáról szóló javaslatot. Az előterjesztés azért váltott ki heves vitát, mert a Fidesz-frakció bújtatott politikai állást és milliós fizetést gyanít bizonyos hivatali álláshelyen. Márpedig – érvelésük szerint – ők nem támogatják az álláshelyek politikai kifizetőhelyként való használatát. Györfi Mihály ellenben úgy látta, személyében támadnak köztisztviselőt, egyúttal leszögezte: senkit nem vett fel politikai alapon. Dr. Komáromy Csaba jegyző hozzátette, a polgármester és a jegyző jogosult meghatározni, hogy a hivatal egyes munkatársai milyen feladatokat lássanak el.

Fejér Andor (balról), Tasnádi Zoltán és Töreki András kormánypárti képviselők. A Fidesz-frakció nem szeretne politikai kifizetőhelyként látni polgármesteri hivatali álláshelyeket
Fotó: Nagy Balázs

Ugyancsak hosszadalmas procedúra végén, de határoztak a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. megszüntetésével kapcsolatos előterjesztésről is. Pontosabban az egyik ilyen javaslatról, mivel a képviselők elé két, közel azonos szöveg került, ám külön-külön napirendi pontként. 

  • Előbbi – a polgármester javaslata – szerint a Városfejlesztő jogutódjaként létrejövő programiroda a hivatalon belül működött volna. 
  • Utóbbi – Tóth Áron tanácsnok előterjesztése – értelmében pedig Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata fogadná be a programirodát október 1-jétől. 

A testület végül a második verzió mellett tette le a voksát.

 

