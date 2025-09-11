Síri csend lett, miután az ügyvezető bejelentette a szolnoki közgyűlésnek, miért mondott le

Dobozzal a hóna alatt érkezett a szolnoki közgyűlés csütörtöki, rendkívüli ülésére Lits László. A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. szeptember 5-én lemondott ügyvezetője nem cókmókjait jött összeszedni, ellenkezőleg: olyan dokumentumokat hozott a városházára, amelyekkel a képviselők előtt megindokolta, mi vezetett lemondásához.

A szolnoki közgyűlés 2025. szeptember 11-i, soron kívüli ülésén közölte lemondása indokát Lits László, a városüzemeltető cég ügyvezetője

Fotó: Nagy Balázs

Mivel az időközben zárttá minősített napirendi pont tárgyalásánál a sajtó nem lehetett jelen, nem tudhatjuk, pontosan milyen papírokat mutatott be az ügyvezető a testületnek. Amit tudunk: Lits László nagyjából tíz perc után távozott az ülésről. Nyilatkozni nem akart, annyit mondott: bejelentette a közgyűlésnek, amit be kellett.

Annyi biztos: távozása után síri csend volt az ülésteremben...

Az ügy egyébként a Fidesz-frakció sürgősségi indítványa nyomán került a képviselő-testület elé. Mint Töreki András frakcióvezető elmondta, az ügyvezető hatvan napos felmondási határideje gyorsan eltelik, ezért szükséges mielőbb informálódni a cégvezető közel egy évtizedes munkája megszűntének okairól.

Kommunikáció, tüntetés, Turisztikai Központ – politikai adok-kapok a szolnoki közgyűlésben

Napirend előtti felszólalásában a polgármester kommunikációs gyakorlatát kifogásolta Ádám Csaba. A fideszes képviselő azt rótta fel Györfi Mihálynak, hogy utóbbi a közösségi médiában levelezik a belügyminiszterrel. Szerinte ezzel azt érte el, hogy onnan választ nem kap, ellenben tüntetést Szolnokra igen.

Válaszában Györfi Mihály elmondta, egyeztetett kedden a Mi Hazánkkal, és elérte, hogy a szombatra, Szolnokra bejelentett vonulás eredeti útvonala megváltozzon. Így szerinte nyugodtan megtartható lesz a hétvégi Sashalmi úti fórum, a tüntetés és a Gulyásfesztivál is.

A Tiszaligetben lévő Turisztikai Központ jövőjét firtatta szintén napirend előtt dr. Sámson László. A független képviselő azt mondta, tudomása szerint a központ nem fogad megrendeléseket 2026-ra. Azt kérdezte: el akarja-e adni azt az önkormányzat, van-e magyarázat arra, miért nem fogad megrendeléseket a központ?

A polgármester elmondta, nem akarják eladni. Megőrizni és fejleszteni szeretnék az egykori KISZ-tábort.