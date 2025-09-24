szeptember 24., szerda

Belügyi államtitkár: épp Szolnok példája mutatja, hogy a törvények érvényesülnek

#parlament#Belügyminisztérium#tüntetés

Hétfőn a parlamentben is téma volt a jászkunsági vármegyeszékhely közbiztonsága. A Belügyminisztérium államtitkára szerint épp a szeptember 13-i szolnoki tüntetés mutatja meg, hogy a törvények érvényesülnek hazánkban.

Rózsa Róbert

A kormányzatnak már papírja van Magyarország első hivatalos no-go zónájáról, ahol a rendőrség sem tudja biztosítani a rendet, még egy rendpárti felvonulás erejéig sem – jelentette ki a parlament hétfői ülésén napirend előtti felszólalásában a Mi Hazánk képviselője. Novák Előd az MTI tudósítása szerint arról beszélt, hogy a rendőrség betiltotta pártja szolnoki tüntetését az eredetileg tervezett helyszínen, végül mégis felvonulhatott Szolnokon a Mi Hazánk, a rendőrség a tudomásul vette a rendezvényt.

szolnoki tüntetés, közbiztonság, Szolnok, parlament, országgyűlés, Fidesz, törvények, Rétvári Bence
Rétvári Bence államtitkár reagált a Mi Hazánk szolnoki tüntetéssel kapcsolatos kijelentésére
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW Archívum

Novák Előd nehezményezte, hogy leszavazták pártja Btk.-szigorító törvénycsomagját, miközben Szolnokon és a vármegyében is nagykoalíciós egyetértésben fogadták el a közbiztonsági beszámolót, noha Szolnokon tavaly 34 százalékos növekedés volt a regisztrált bűncselekmények számában (a Mi Hazánk az idén nyáron történtek nyomán szervezett tüntetést Szolnokra, és mint hírportálunk is beszámolt, a rendőrség számai szerint idén az év első felében minden mutatóban javultak a bűnügyi statisztikák Szolnokon – a szerk.)

Rétvári Bence: a szolnoki tüntetés mutatta meg, hogy a törvények érvényesülnek

No-go zónának azt nevezik, ahová a rendőrök már be sem merik tenni a lábukat, ilyen azonban Magyarországon nincs, és amíg Fidesz-KDNP-kormány van, nem is lesz – mutatott rá válaszában a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence kiemelte, Szolnokon éppen a törvények érvényesültek: a Mi Hazánk a rendőrséggel egyeztetett útvonalon végül megtarthatta felvonulását.

Az államtitkár egyúttal arra kérte a Mi Hazánkot, hogy ne használja fel politikai céljaihoz a rendőrséget.

 

