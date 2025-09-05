szeptember 5., péntek

Távozás a városi cég éléről

3 órája

Lemondott a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója, Lits László

Címkék#NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft#Szolnoki Városüzemeltetési Kft#Lits László

A szoljon.hu hírportál értesülései szerint 2025. szeptember 5-i hatállyal lemondott ügyvezető igazgatói tisztségéről Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. első embere. Az érintett a hírt egyelőre nem erősítette meg hírportálunknak.

Mészáros Géza

Lits László 2016. december elseje óta ügyvezetője a városi tulajdonú Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek. Saját kérésére kilenc év után távozik posztjáról. Mindemellett az NHSZ-csoport további három cégénél (NHSZ Zounok Zrt., NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft., NHSZ Kétpó Kft.) továbbra is ellátja ügyvezetői feladatait.

Lits László
2025. szeptember 5-én lemondott Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója
Forrás: ÚN Archív

Információink szerint Lits László pénteken reggel Györfi Mihály polgármesterhez juttatta el lemondó levelét.

 

