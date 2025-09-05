3 órája
Lemondott a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója, Lits László
A szoljon.hu hírportál értesülései szerint 2025. szeptember 5-i hatállyal lemondott ügyvezető igazgatói tisztségéről Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. első embere. Az érintett a hírt egyelőre nem erősítette meg hírportálunknak.
Lits László 2016. december elseje óta ügyvezetője a városi tulajdonú Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek. Saját kérésére kilenc év után távozik posztjáról. Mindemellett az NHSZ-csoport további három cégénél (NHSZ Zounok Zrt., NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft., NHSZ Kétpó Kft.) továbbra is ellátja ügyvezetői feladatait.
Információink szerint Lits László pénteken reggel Györfi Mihály polgármesterhez juttatta el lemondó levelét.