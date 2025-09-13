Sokan elsétálnak mellette, pedig igazi szuperélelmiszer, tele van vitaminokkal és lassítja az öregedést

Ha valaki meghallja a „szuperélelmiszer” szót, valószínűleg egzotikus bogyókra vagy drága étrend-kiegészítőkre gondol. Pedig egy igazi „csodagyümölcs” itt van mellettünk, a magyar kertekben is: a szőlő. Fehér, kék, piros, csemege, édes, savanykás, nagy szemű vagy magtalan… A szőlőfajták és ízek száma szinte végtelen. Magyarországon is rengeteg területen termesztik ezt a bogyós gyümölcsöt, fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt. Szeptemberben már a szolnoki piac standjain is nagy számban sorakozik.

A szőlőnek rengeteg jótékony hatása van, igazi szuperélelmiszer. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Kihívásokkal nézett szembe az idei termesztés

Nincsenek könnyű helyzetben a szőlőgazdák, idén komoly kihívások gördültek az útjukba. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal több vármegyében vett mintákban is igazolta a szőlő betegségei közül azt, ami aranyszínű sárgaságot okoz. A tizenöt borvidéken jelenlévő kórokozó rendkívül komoly növényegészségügyi és gazdasági kockázatot jelent a hazai szőlőtermelésre, hiszen a terméshozamot akár 50 százalékkal csökkentheti, de bizonyos fajtáknál teljes pusztulásához is vezethet.

A csapadékhiány sem sokat segített. Néhány borvidéken mindössze 3 milliméter eső hullott. A levélnedvesség nem érte el a 7 órát, ennek köszönhetően a peronoszpóra új fertőzést nem tudott indítani, de a lisztharmat a vártnál erősebben terjedt, ezért számos helyen indokolttá vált a szőlő permetezése.

A tavaszi fagy és a nyári aszály is csökkentette az idei termést. Bár teljes hiánytól nem kell tartani, a gazdálkodók számára viszont ez így is bevételkiesést jelent. Nemcsak a termelők kerültek nehéz helyzetbe, hanem a kereskedők is.

Mitől lesz a szőlő szuperélelmiszer?

Bár hivatalos meghatározása nincs a kifejezésnek, a szakemberek általában olyan természetes ételekre használják, amelyek különösen gazdagok jótékony vegyületekben. És bizony a szőlő ebben az élmezőnyben szerepel – írja az origo.hu.

Milyen vitaminok vannak a szőlőben?

A szőlő tökéletes általános erősítőnek is, ugyanis tele van ásványi anyagokkal és igazi vitaminbomba. Tartalmaz:

C-vitamint,

B-vitamint,

káliumot,

kalciumot,

vasat,

magnéziumot,

flavonoidokat.

Melyek a szőlő jótékony hatásai?

Dr. Pezzuto, nemzetközi kutató szerint a szőlő egészségre gyakorolt hatásait sokszor alábecsülik, pedig a gyümölcs több figyelmet érdemelne. Nem véletlenül: több mint 1600 biológiailag aktív anyagot tartalmaz. Ezek között vannak antioxidánsok, polifenolok, flavonoidok, antociánok, rezveratrol és fenolsavak. Ezek az összetevők nem egyenként, hanem együtt fejtik ki hatásukat: segítenek védeni a sejteket, lassítják az öregedést és csökkentik a gyulladást.