Egészséges és finom

3 órája

Sokan elsétálnak mellette, pedig igazi szuperélelmiszer, tele van vitaminokkal és lassítja az öregedést

Címkék#fürt#magnézium#vitamin#szőlő

Zamatos, lédús és egészséges. A szőlő minden egyes fürtje valódi kincs a szervezet számára.

Bátori Attila

Ha valaki meghallja a „szuperélelmiszer” szót, valószínűleg egzotikus bogyókra vagy drága étrend-kiegészítőkre gondol. Pedig egy igazi „csodagyümölcs” itt van mellettünk, a magyar kertekben is: a szőlő. Fehér, kék, piros, csemege, édes, savanykás, nagy szemű vagy magtalan… A szőlőfajták és ízek száma szinte végtelen. Magyarországon is rengeteg területen termesztik ezt a bogyós gyümölcsöt, fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt. Szeptemberben már a szolnoki piac standjain is nagy számban sorakozik.

Mi mindenre jó a szőlő? Összeszedtük!
A szőlőnek rengeteg jótékony hatása van, igazi szuperélelmiszer. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Kihívásokkal nézett szembe az idei termesztés

Nincsenek könnyű helyzetben a szőlőgazdák, idén komoly kihívások gördültek az útjukba. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal több vármegyében vett mintákban is igazolta a szőlő betegségei közül azt, ami aranyszínű sárgaságot okoz. A tizenöt borvidéken jelenlévő kórokozó rendkívül komoly növényegészségügyi és gazdasági kockázatot jelent a hazai szőlőtermelésre, hiszen a terméshozamot akár 50 százalékkal csökkentheti, de bizonyos fajtáknál teljes pusztulásához is vezethet. 

A csapadékhiány sem sokat segített. Néhány borvidéken mindössze 3 milliméter eső hullott. A levélnedvesség nem érte el a 7 órát, ennek köszönhetően a peronoszpóra új fertőzést nem tudott indítani, de a lisztharmat a vártnál erősebben terjedt, ezért számos helyen indokolttá vált a szőlő permetezése.

A tavaszi fagy és a nyári aszály is csökkentette az idei termést. Bár teljes hiánytól nem kell tartani, a gazdálkodók számára viszont ez így is bevételkiesést jelent. Nemcsak a termelők kerültek nehéz helyzetbe, hanem a kereskedők is.

Mitől lesz a szőlő szuperélelmiszer?

Bár hivatalos meghatározása nincs a kifejezésnek, a szakemberek általában olyan természetes ételekre használják, amelyek különösen gazdagok jótékony vegyületekben. És bizony a szőlő ebben az élmezőnyben szerepel írja az  origo.hu

Milyen vitaminok vannak a szőlőben?

A szőlő tökéletes általános erősítőnek is, ugyanis tele van ásványi anyagokkal és igazi vitaminbomba. Tartalmaz:

  • C-vitamint,
  • B-vitamint, 
  • káliumot, 
  • kalciumot, 
  • vasat, 
  • magnéziumot,
  • flavonoidokat. 

Melyek a szőlő jótékony hatásai?

Dr. Pezzuto, nemzetközi kutató szerint a szőlő egészségre gyakorolt hatásait sokszor alábecsülik, pedig a gyümölcs több figyelmet érdemelne. Nem véletlenül: több mint 1600 biológiailag aktív anyagot tartalmaz. Ezek között vannak antioxidánsok, polifenolok, flavonoidok, antociánok, rezveratrol és fenolsavak. Ezek az összetevők nem egyenként, hanem együtt fejtik ki hatásukat: segítenek védeni a sejteket, lassítják az öregedést és csökkentik a gyulladást.

A tudomány már több mint hatvan klinikai vizsgálattal igazolta, hogy a szőlő rendszeres fogyasztása támogatja a szív- és érrendszert: segíti az erek ellazulását, javítja a véráramlást és hozzájárul a koleszterinszint szabályozásához. De nem csak a szívnek jó! Agyunk működésére is serkentően hat, védi a bőrt az UV-sugarak ellen, és kedvezően befolyásolja a bélflórát. Sőt, egyes kutatások szerint a szem egészségét is óvhatja: hozzájárulhat a makula – vagyis az éleslátásért felelős terület – védelméhez. Jótékonyan hat a májra és az epére, szabályozza a vesék és a hólyag működését, sőt tisztítja a tüdőt és a légutakat is. 

A legizgalmasabb talán, hogy a szőlő nemcsak a sejtek, hanem a gének szintjén is hat. A nutrigenomika, vagyis a táplálkozás és a génműködés kapcsolatát vizsgáló tudomány szerint a szőlő fogyasztása pozitívan befolyásolhatja a génexpressziót, ezzel elősegítve az egészséges testi folyamatokat. Segít kipucolni a káros anyagokat a szervezetből, gyorsítja az anyagcserét, és méregtelenítő kúrákban szinte nélkülözhetetlen – írja a mindmegette.hu. 

A szőlő magját is meg lehet enni?

Sokan elfelejtik, pedig a szőlőmag is legalább annyira értékes, mint a gyümölcs húsa. Hidegen préselt olaja többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmaz, amelyek nemcsak a koleszterinszint csökkentésében, hanem a daganatos betegségek megelőzésében is szerepet játszhatnak. Emellett erősíti az immunrendszert, javítja az agyműködést és véd a vírusokkal, baktériumokkal szemben. Éppen ezért érdemes a magokat is megrágni, így sokkal több gyógyító hatóanyag szabadul fel.

Sportolóknak és ideges napokra is ajánlott

Nem véletlen, hogy a sportolók kedvelik a szőlőt: gyorsan felszívódó szőlőcukra segít pótolni az energiát, így edzés közben vagy versenyeken is hasznos társ. Aki pedig stresszes időszakban nyúl a szőlő után, jól teszi: cukortartalma energiát ad, erősíti az idegrendszert, és hozzájárul a jobb fizikai erőnléthez is. Diétázóknak is tökéletes, ugyanis a szőlő kalóriaszegény. Egy fürtön körülbelül 32 szőlőszem van, ami összesen 150 kalória.

Vagyis, amikor a következő fürt szőlőt a kezünkbe vesszük, érdemes tudni: nem csupán egy finom gyümölcsöt eszünk, hanem valóságos egészségbombát.

Általában nyersen fogyasztjuk, de a szőlő lekvárnak is tökéletes. Piaci körképünkből az is kiderült, hogy a magyar muskotály kilója 1200 forint, de akad olyan fajta is, amelynek kilónkénti ára akár 2800 forintig is felkúszik.

Vannak azonban különleges darabok, amelyek kitűnnek a megszokott fürtök közül

Ki gondolta volna, hogy egyszer majd olyan szőlőt kóstolhatunk, amelynek íze a gyerekkor vásári hangulatát, a vattacukor édes aromáját idézi? Pedig ma már valóság: a Cotton Candy™ nevű csemegeszőlő-fajta Európában is elérhető, sőt hazánkba is eljutott az olasz ültetvényekről – írja a baon.hu.

 

 

