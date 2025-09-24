szeptember 24., szerda

Növényvédelmi prevenció

1 órája

Megvédjük a szőlőültetvényeinket! Cselekvési tervet fogadott el a kormány az aranyszínű sárgaság elleni védekezés kapcsán - videóval

Címkék#program#Hegyközségek Nemzeti Tanács#borágazat#védelem

Gyorsreagálás. Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán tájékoztatott arról, miszerint a cselekvési tervről döntött a kormányzat a térségünket is elérő szőlőbetegség ellen és a borágazat védelme érdekében.

Mészáros Géza

A tárcavezető kifejtette: „Határozottan, gyors és koordinált védekezési akciótervvel lépünk fel a szőlő aranyszínű sárgaságot okozó szőlőbetegség ellen, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt”. Térségünkben is számos terület van, ahol a szőlészet és borászat a kereseti lehetőség, ezért is fontos a megelőzés.

gyorsan terjedő szőlőbetegség
A gyorsan terjedő szőlőbetegség neve: a gyümölcs aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma
Fotó: DZMITRY PALUBIATKA

Hazánkban 19 vármegyéből 13-ban igazoltan jelen van a kórokozó, a szőlőkabóca rémisztően gyorsan szaporodik és terjed.

A szőlőbetegség csak a gyümölcsnek árt

– A szőlőbetegség emberre nem jelent veszélyt, és a borba sem jut át, de a szőlőben rendkívüli károkat képes okozni. Ismert gyógymód nincs ellene, kordában tartani csakis a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni fellépéssel lehet – hallható abban a videóban, melyet Nagy István agrárminiszter tett közzé közösségi oldalán.

Ahogy az a videóban hallható, a több intézkedésből álló akcióterv részeként országos felderítés indul: a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa növényegészségügyi szemlecsoportokat állít fel, melyek országszerte bejárják a szőlőterületeket. A megnövekedett minták hatékony kiértékelése érdekében bővítik a laboratóriumi kapacitásokat is. A szüret utáni kezelésekkel is gyéríthető a kabócapopuláció, ezért országos növényvédőszeres program indul: a legsúlyosabban érintett területeken légi permetezéssel védekeznek a szőlőkabóca terjedése ellen.

Mint azt az agrárminiszter hangsúlyozta, döntöttek arról is, hogy a hegybírók felhatalmazásával gyorsabban lehessen a fertőzött szőlőültetvényeket felszámolni. Az eredményes védekezés érdekében a NÉBIH soron kívül vizsgálja a potenciális növényvédő szerek kérelmeit, és ösztönzik a fertőzésmentes, hazai előállítású és tanúsított szaporítóanyag használatát is.

 

