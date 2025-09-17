szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kikerülhetetlen sebességmérés

46 perce

Nincs mese, ezt a technikát nem lehet átverni, azonnali bírság a gyorshajtóknak!

Címkék#gyorshajtás#traffipax#szupertraffipax

A TraffiCapture-Lite (TC-Lite) nevű készülék túl van a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárásnál és a típushitelesítésnél tart az Engedélyezési Hivatalban – számolt be a technológiai újításról a vezess.hu szakportál a minap. A szupertraffipaxok már a „spájzban” vannak!

Mészáros Géza

Országos szinten, és várhatóan Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közútjain is hamarosan munkába állnak az új eszközök. A szupertraffipaxok első példányai egy hónapon belül megkezdhetik a járművek figyelését és a sebességük mérését, immáron büntető üzemmódban.

Traffibox Jászberényben: ide is kerülhet az új szupertraffipaxból
Traffibox Jászberényben. Hamarosan a dobozba kerül az azonnal bírságoló TC-Lite szupertraffipax is
Fotó: Pesti József

Pár hét múlva élesednek az első készülékek, melyek több tulajdonságukban eltérnek az eddigi sebességmérőktől. A szakportál elemzése szerint lassan meghaladja a 280 darabot az ország útjai mellé felállított traffiboxok száma, ezekbe a fémdobozokba helyeznek alkalmilag sebességmérőket a rendőrök. Legnagyobbrészt az ARH CAM S-1 nevű mobil traffipaxot használják erre országszerte a különböző kapitányságok, csakhogy a készülékből kevesebb van, mint ahány boxot telepítettek az önkormányzatok az elmúlt években.

Figyelem, egy hónap múlva szupertraffipaxok árasztják el hazánk közútjait!

Az önkormányzat és a rendőrség együttműködésével 2024 nyarán traffiboxot helyeztek ki a Kossuth út mellett Jászberényben. Tavaly novemberben Szolnokon is beüzemelték a gyorshajtók rémálmát. A 442-es számú főút szandaszőlősi szakaszánál ekkor helyezték el a cserélhető traffipaxot az telepített helyű traffiboxba. Hogy üres-e a doboz, avagy sem, azt talán csak a hozzáértők és szemfülesek szúrják ki, közelről. Akkor viszont már mindegy!

A ma még legtöbbet használt útszéli és traffiboxokba behelyezett traffipaxok helyébe érkező TraffiCapture-Lite (TC-Lite) névre keresztelt új műszer sokat változtathat a magyarországi sebességmérés jelenlegi gyakorlatán, két fontos, új tulajdonságának köszönhetően. Az egyik, hogy a TC-Lite folyamatosan üzemeltethető a trafiboxokban. Állandóan benne lehetnek, hónapokig, de akár egy évig is benne maradhatnak. Folyamatos büntető üzemmódban képesek a kabinetekben mérni, mert folyamatos adatkapcsolatban vannak a VÉDA/KAFIR rendszerrel – magyarázta el Nagy Tamás, a készüléket gyártó Medirlab Orvosbiológiai Fejlesztő Kft. ügyvezetője.

– Úgy gondolom, hogy október elejétől már telepíthetjük az első megrendelt műszereket. Az eddigi igények alapján szerintem hamarosan sok helyen találkozhatnak vele az autósok – vélekedik Nagy Tamás.

Jelenleg háromféle traffibox áll az utak mellett, a TC-Lite mindháromba beszerelhető. Mintegy 150 méterre lévő járművek sebességét képes megmérni, a gyorshajtókról olyan 50-60 méteres távolságból készíti el a jogkövetkezménnyel járó fényképeket, az adatokat egyből felküldi a VÉDA-rendszerbe.

VÉDA-kapu Szolnokon
VÉDA-kapu Szolnokon a Nagy Imre körúti csomópontnál
Fotó: Mészáros János

A VÉDA kapukat közel egy évtizede üzemelték be országszerte. Mióta telepítették őket, azóta

  • nem csupán a gyorshajtások kiszűrésére,
  • a sebességmérésre alkalmasak,
  • hanem más szabálysértéseket

is kiszűrnek. A VÉDA kapuk nagy teljesítményű kamerákat és különböző szenzorokat alkalmaznak, melyek az autók rendszámát, sebességét és egyéb jellemzőit valós időben rögzítik. Az összegyűjtött adatokat központi adatbázisokban dolgozzák fel. A szabályszegésekről készült felvételek alapján a hatóságok bírságot szabhatnak ki, amelyet a jármű tulajdonosának postáznak ki.

Érdeklődésünkre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályán azt a választ kaptuk, miszerint tudnak az új rendszer mielőbbi telepítéséről és beüzemeléséről, azonban az új szupertraffipaxok még nem érkeztek meg a főkapitányságra.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu