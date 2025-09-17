Nincs mese, ezt a technikát nem lehet átverni, azonnali bírság a gyorshajtóknak!

Országos szinten, és várhatóan Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közútjain is hamarosan munkába állnak az új eszközök. A szupertraffipaxok első példányai egy hónapon belül megkezdhetik a járművek figyelését és a sebességük mérését, immáron büntető üzemmódban.

Traffibox Jászberényben. Hamarosan a dobozba kerül az azonnal bírságoló TC-Lite szupertraffipax is

Fotó: Pesti József

Pár hét múlva élesednek az első készülékek, melyek több tulajdonságukban eltérnek az eddigi sebességmérőktől. A szakportál elemzése szerint lassan meghaladja a 280 darabot az ország útjai mellé felállított traffiboxok száma, ezekbe a fémdobozokba helyeznek alkalmilag sebességmérőket a rendőrök. Legnagyobbrészt az ARH CAM S-1 nevű mobil traffipaxot használják erre országszerte a különböző kapitányságok, csakhogy a készülékből kevesebb van, mint ahány boxot telepítettek az önkormányzatok az elmúlt években.

Figyelem, egy hónap múlva szupertraffipaxok árasztják el hazánk közútjait!

Az önkormányzat és a rendőrség együttműködésével 2024 nyarán traffiboxot helyeztek ki a Kossuth út mellett Jászberényben. Tavaly novemberben Szolnokon is beüzemelték a gyorshajtók rémálmát. A 442-es számú főút szandaszőlősi szakaszánál ekkor helyezték el a cserélhető traffipaxot az telepített helyű traffiboxba. Hogy üres-e a doboz, avagy sem, azt talán csak a hozzáértők és szemfülesek szúrják ki, közelről. Akkor viszont már mindegy!

A ma még legtöbbet használt útszéli és traffiboxokba behelyezett traffipaxok helyébe érkező TraffiCapture-Lite (TC-Lite) névre keresztelt új műszer sokat változtathat a magyarországi sebességmérés jelenlegi gyakorlatán, két fontos, új tulajdonságának köszönhetően. Az egyik, hogy a TC-Lite folyamatosan üzemeltethető a trafiboxokban. Állandóan benne lehetnek, hónapokig, de akár egy évig is benne maradhatnak. Folyamatos büntető üzemmódban képesek a kabinetekben mérni, mert folyamatos adatkapcsolatban vannak a VÉDA/KAFIR rendszerrel – magyarázta el Nagy Tamás, a készüléket gyártó Medirlab Orvosbiológiai Fejlesztő Kft. ügyvezetője.

– Úgy gondolom, hogy október elejétől már telepíthetjük az első megrendelt műszereket. Az eddigi igények alapján szerintem hamarosan sok helyen találkozhatnak vele az autósok – vélekedik Nagy Tamás.