46 perce
Nincs mese, ezt a technikát nem lehet átverni, azonnali bírság a gyorshajtóknak!
A TraffiCapture-Lite (TC-Lite) nevű készülék túl van a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárásnál és a típushitelesítésnél tart az Engedélyezési Hivatalban – számolt be a technológiai újításról a vezess.hu szakportál a minap. A szupertraffipaxok már a „spájzban” vannak!
Országos szinten, és várhatóan Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közútjain is hamarosan munkába állnak az új eszközök. A szupertraffipaxok első példányai egy hónapon belül megkezdhetik a járművek figyelését és a sebességük mérését, immáron büntető üzemmódban.
Pár hét múlva élesednek az első készülékek, melyek több tulajdonságukban eltérnek az eddigi sebességmérőktől. A szakportál elemzése szerint lassan meghaladja a 280 darabot az ország útjai mellé felállított traffiboxok száma, ezekbe a fémdobozokba helyeznek alkalmilag sebességmérőket a rendőrök. Legnagyobbrészt az ARH CAM S-1 nevű mobil traffipaxot használják erre országszerte a különböző kapitányságok, csakhogy a készülékből kevesebb van, mint ahány boxot telepítettek az önkormányzatok az elmúlt években.
Figyelem, egy hónap múlva szupertraffipaxok árasztják el hazánk közútjait!
Az önkormányzat és a rendőrség együttműködésével 2024 nyarán traffiboxot helyeztek ki a Kossuth út mellett Jászberényben. Tavaly novemberben Szolnokon is beüzemelték a gyorshajtók rémálmát. A 442-es számú főút szandaszőlősi szakaszánál ekkor helyezték el a cserélhető traffipaxot az telepített helyű traffiboxba. Hogy üres-e a doboz, avagy sem, azt talán csak a hozzáértők és szemfülesek szúrják ki, közelről. Akkor viszont már mindegy!
A ma még legtöbbet használt útszéli és traffiboxokba behelyezett traffipaxok helyébe érkező TraffiCapture-Lite (TC-Lite) névre keresztelt új műszer sokat változtathat a magyarországi sebességmérés jelenlegi gyakorlatán, két fontos, új tulajdonságának köszönhetően. Az egyik, hogy a TC-Lite folyamatosan üzemeltethető a trafiboxokban. Állandóan benne lehetnek, hónapokig, de akár egy évig is benne maradhatnak. Folyamatos büntető üzemmódban képesek a kabinetekben mérni, mert folyamatos adatkapcsolatban vannak a VÉDA/KAFIR rendszerrel – magyarázta el Nagy Tamás, a készüléket gyártó Medirlab Orvosbiológiai Fejlesztő Kft. ügyvezetője.
– Úgy gondolom, hogy október elejétől már telepíthetjük az első megrendelt műszereket. Az eddigi igények alapján szerintem hamarosan sok helyen találkozhatnak vele az autósok – vélekedik Nagy Tamás.
Jelenleg háromféle traffibox áll az utak mellett, a TC-Lite mindháromba beszerelhető. Mintegy 150 méterre lévő járművek sebességét képes megmérni, a gyorshajtókról olyan 50-60 méteres távolságból készíti el a jogkövetkezménnyel járó fényképeket, az adatokat egyből felküldi a VÉDA-rendszerbe.
A VÉDA kapukat közel egy évtizede üzemelték be országszerte. Mióta telepítették őket, azóta
- nem csupán a gyorshajtások kiszűrésére,
- a sebességmérésre alkalmasak,
- hanem más szabálysértéseket
is kiszűrnek. A VÉDA kapuk nagy teljesítményű kamerákat és különböző szenzorokat alkalmaznak, melyek az autók rendszámát, sebességét és egyéb jellemzőit valós időben rögzítik. Az összegyűjtött adatokat központi adatbázisokban dolgozzák fel. A szabályszegésekről készült felvételek alapján a hatóságok bírságot szabhatnak ki, amelyet a jármű tulajdonosának postáznak ki.
Érdeklődésünkre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályán azt a választ kaptuk, miszerint tudnak az új rendszer mielőbbi telepítéséről és beüzemeléséről, azonban az új szupertraffipaxok még nem érkeztek meg a főkapitányságra.
Ez már valami! Ötven év után is tartják a kapcsolatot a szolnoki „véndiákok”
Mit rejt a föld Nagykörűnél? Ezt keresik most a kutatók!
Hatlábú születésnap: ló és gazda ketten együtt száz évesek: így ünnepelnek – galériával, videóval