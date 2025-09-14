szeptember 14., vasárnap

Határon túl

2 órája

Abony zenéje a Vajdaságban: közönségsiker a szüreti ünnepségen

Címkék#ünnepség#szüret#fúvósok#mazsorett

A vajdasági Bácskossuthfalvára látogatott az abonyi városvezető és a település fúvószenekara is. A szüret apropójából rendezett hétvégi ünnepségen az Abonyi Fúvószenekari Egyesület lépett színpadra, a mazsorett csoport látványos kíséretével. A fellépés nagy sikert aratott.

Nyitrai Fanni

Pető Zsolt polgármester elmondta, hogy a vajdasági Bácskossuthfalva szüreti hétvégéjére kaptak meghívást a közelmúltban. A dél-pesti város küldöttsége örömmel tett eleget a felkérésnek, hiszen a látogatás nemcsak a közös ünneplésről, hanem a baráti kapcsolatok erősítéséről is szólt.

vajdasági szüreti hétvégén az abonyi küldöttség
A szüreti hétvégén Pető Zsolt polgármester is részt vett
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Vajdasági szüreti hétvégén vett részt az abonyi küldöttség

Az elmúlt hétvégén Abony küldöttsége a polgármester vezetésével a Vajdaságba látogatott. A bácskossuthfalvi szüreti mulatságra produkcióval is készültek. Pénteken az Abonyi Fúvószenekari Egyesület lépett színpadra, a mazsorett csoport kíséretében. A helyszíni beszámolók szerint a műsor nagy sikert aratott, a közönséget teljesen magával ragadta a zenés-táncos előadás.

abonyi zenekar a szüreti hétvégén
Az abonyi zenészek Bácskossuthfalván
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

– Papp László a Helyi Közösség Tanácsa elnökének meghívásának eleget téve ellátogathattam én is a szüreti mulatságra, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy szorosabbra fűzzem településeink kapcsolatát. Elnök úr, valamint vendéglátóink szeretettel, illetve nagy várakozással fogadták az abonyi küldöttséget és felejthetetlen élménnyé tették a találkozást – fogalmazta meg Pető Zsolt polgármester. 

Abonyhoz hűen, a távolból is

A látogatás során egy különleges találkozásra is sor került, a bácskossuthfalvi és abonyi gyökerekkel is rendelkező Gellér Máriával és családjával. Mint kiderült, a család bár távol él Abonytól, folyamatosan figyelemmel kísérik a helyi kulturális és közösségi életet, valamint a város hivatalos oldalának lelkes olvasói is.

Gellér Mária és Pető Zsolt
Gellér Mária a távolság ellenére is nyomon követi az abonyi aktualitásokat
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

– Ugyancsak különleges élmény volt találkozni testvértelepülésünk, Nagyabony szomszéd faluja, Egyházkarcsa polgármesterével és alpolgármesterével, akikkel barátként köszönthettük egymást. A beszélgetések során délvidéki és felvidéki barátaink nemcsak az abonyi fúvósokat méltatták, hanem szívesen idézték fel a Röfi Csárdához és a Mészáros Vendéglőhöz fűződő emlékeiket is. Örömteli este volt Bácskossuthfalván, amit szívből köszönök Papp László elnök úrnak – mondta az abonyi városvezető.

abonyi mazsorettes lányok
Az abonyi mazsorett táncosok
Forrás: Pető Zsolt polgármester Facebook-oldala

Pető Zsolt hozzátette, hogy büszke az abonyi fúvósokra és a mazsorett lányokra. Külön köszönetet mondott azoknak a szülőknek és segítőknek is, akik elkísérték az abonyi fiatalokat, és nagyon bízik a folytatásban.

 

