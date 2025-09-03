Visszatér a szolnoki Tallinn mozi, de egészen más szerepben

A régi Tallinn mozi épülete ismét megtelik élettel – nem is akármilyen formában! Ádám Csaba, a Tallinn városrész önkormányzati képviselője megosztotta velünk, hogy mi nyílik majd a régóta üresen kongó épület falai között.

Most még így néz ki az egykori Tallinn mozi. Hogy kívülről lesz-e rajta változtatás, azt egyelőre nem tudni, de belül teljesen átalakul

Fotó: fotó: Mészáros János

Mi lesz a Tallinn mozi helyén Szolnokon?

Mint azt Ádám Csabától megtudtuk, a régóta kihasználatlan épület egy budapesti vállalkozó fantáziáját mozgatta meg, aki egy modern egészségközpont megvalósításában gondolkozik. A tőkeerős vállalkozónak ez lesz a huszadik konditerme az országban, így elmondható, hogy nagy tapasztalattal rendelkezik az ilyen jellegű komplexumok terén.

Siófoktól kezdve Budapesten át Pécsig, országszerte vannak már konditermei az illetőnek, és most Szolnokra is elhozza a Fitness5 nevű brand-et, ami egy nagyon modern, nagyon jól felszerelt kondiermet jelent a városnak. Úgyhogy akinek már most van jövőre fogadalma, az itt majd beválthatja.

– tette hozzá a képviselő, aki azt is elárulta, hogy a beruházó rendkívül nyitott mindenre, így az is biztos, hogy az épület körüli parkolási lehetőségeket is optimalizálják majd, hogy a konditerem használói mindennel elégedettek legyenek.

A minden igényt kielégítő, korszerű berendezésekkel felszerelt terem legkorábban 2026. év elején nyitja meg kapuit a nagyközönség számra.

Így az épület, amelybe egykor csak ülni jártak az emberek, (aztán kis ideig táncolni is), most megtelik olyanokkal, akik nap mint nap azért járnak majd oda, hogy izzasztó, de hasznos izommunkát végezzenek egészségük megőrzése érdekében.