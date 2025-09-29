Hollandiából segítik egy jászkunsági település futballját

„Augusztus elején örömmel fogadtuk Tiszaszentimrén Évát és Thomast Hollandiából. Kértem őket, hogy segítsék sportegyesületünket, és lám, alig egy hónap telt el, máris megérkezett a támogatás!” – írta vasárnap a település oldalán Tiszaszentimre polgármestere. Fodor Gusztáv közölte, ennek révén új, biztonságos futball-védőhálókat szereltek fel, beszereztek 14 pár új futballcipőt és öt, tönkrement szurkolói széket javítottak ki. A polgármester jelezte, a Thomas és Éva egy éve is segítettek egy egymillió forint értékű fogorvosi sterilizátor megvásárlásában, így nemcsak a sport, hanem az egészségügy terén is nyomot hagytak a falu életében.

