Önzetlenség

Hollandiából segítik egy jászkunsági település futballját

Nem először nyúlt zsebbe önzetlenül a holland pár. Legutóbb Tiszaszentimre egészségügyi támogatták.

Hollandiából segítik egy jászkunsági település futballját

Thomas (balra) és Éva Hollandiából érkezett Tiszaszentimrére, és jelentős támogatásban részesítette a község sportéletét. A segítséget Fodor Gusztáv polgármester köszönte meg nekik

Fotó: Facebook.com / Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

„Augusztus elején örömmel fogadtuk Tiszaszentimrén Évát és Thomast Hollandiából. Kértem őket, hogy segítsék sportegyesületünket, és lám, alig egy hónap telt el, máris megérkezett a támogatás!” – írta vasárnap a település oldalán Tiszaszentimre polgármestere. Fodor Gusztáv közölte, ennek révén új, biztonságos futball-védőhálókat szereltek fel, beszereztek 14 pár új futballcipőt és öt, tönkrement szurkolói széket javítottak ki. A polgármester jelezte, a Thomas és Éva egy éve is segítettek egy egymillió forint értékű fogorvosi sterilizátor megvásárlásában, így nemcsak a sport, hanem az egészségügy terén is nyomot hagytak a falu életében.

