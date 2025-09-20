szeptember 20., szombat

Különleges találmány Szolnokon

3 órája

Katonai trükk: tasakban a tiszta ivóvíz akár a legszennyezettebb vízforrásból is – galériával, videóval

Címkék#víz#ivóvíz#Magyar Honvédség

Szombaton izgalmas programmal várták a látogatókat a Felső-Szandai réten. A Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede bemutatót tartott, amely során az érdeklődők megismerhették a katonák egyik különleges feladatát: a tasakos vízkészítés folyamatát. A helyszínen kiállított eszközök szemléltették, miként képesek a honvédek akár szennyezett vízből is rövid időn belül tiszta, iható vizet előállítani.

Nyitrai Fanni

A tasakos víz a helytakarékosság mellett azért is kulcsfontosságú, mert a katonai műveletek során így egyszerűen biztosítható a harcoló állomány számára a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz. Az ehhez szükséges gépeket a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede állította ki az Auchan parkolójában, ahol a látogatók testközelből ismerkedhettek meg a berendezésekkel. A katonák nemcsak bemutatták azok működését, hanem részletesen el is magyarázták a folyamatot. Az esemény célja az volt, hogy a szolnokiak közelebbről is megismerhessék a szentesi ezredet, amelynek egyik különleges képessége, a tasakos vízkészítés.

tasakos vízkészítés a Honvédelemnél
A tasakos vízkészítés részleteibe avatták be a szakemberek az érdeklődőket
Fotó: Kiss János

A tasakos vízkészítés folyamata

Bubori Dániel őrmester, a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede víztisztító századának katonája elmondta, hogy a Felső-Szandai réten több speciális eszközt is kihelyeztek. A bemutatón jelen volt egy ADROWPU nagyteljesítményű víztisztító állomás, valamint egy TTR 18/28 típusú tömlőtasakos csomagológép, amelyet egy KF-2 típusú konténerbe építve mutattak be az érdeklődőknek.

– Gyakorlatilag bármilyen vizet meg tudunk tisztítani, függetlenül annak minőségétől. Körülbelül 18–18,5 köbméteres óránkénti felszívott vízmennyiség szükséges ahhoz, hogy a víztisztító gép megfelelően tudjon működni – tájékoztatott az őrmester. Megtudhattuk, hogy a katonai felhasználás mellett a rendszer rugalmasan alkalmazható civil felhasználásra is, például természeti katasztrófák idején, vagy tömegrendezvényeken is.

a honvédelmi szakemberek tájékoztatták az érkezőket
A katonák tájékoztatták az érdeklődőket a műszerekről, és az előállítási folyamatról is
Fotó: Kiss János

Az eljárás folyamata

A TTR 18/28 típusú tömlőtasakos csomagológépet egy 15 láb hosszú konténerbe építették be. A rendszer alapja egy civil szektorból átvett csomagológép, amit a Honvédség igényeinek megfelelően alakítottak át a szakemberek, és integrálták tábori alkalmazásra. A konténer egy 1 köbméteres puffer tartállyal rendelkezik, ami a már megtisztított víz tárolására szolgál.

A csomagolási folyamat négy fő lépésből tevődik össze egy ciklus alkalmával:

  1. A síkfólia tekercs betáplálása és adagolása; 
  2. A csomagoló fólia dátumozása;
  3. A víz pumpálása és UV-fénnyel történő csírátlanítása;
  4. A zacskó lezárása és hegesztése.

A gép óránként 900 darab egy literes tasakot képes előállítani, vagy fél literes kiszerelésben óránként 1400 darabot. 

a csomagoló műszer, amelyet egy konténerbe építettek be a szakemberek
A csomagoló műszer, amit egy KF-2 típusú konténerbe építettek be
Fotó: Kiss János

A megtisztított, megfelelő minőségű ivóvíz

A víztisztítást egy ADROWPU nagyteljesítményű víztisztító állomás végzi. A csomagolásra szánt víz – csakúgy, mint a csomagológép – szigorú laboratóriumi mintavételen és vizsgálaton esik át, mielőtt a zárt rendszerű folyamat megkezdődne. A kész tasakok kiosztását élelmiszer-biztonsági szempontból ellenőrzött személyzet végzi, a higiéniai előírások maximális betartásával. A rendszer teljesen autonóm: működéséhez csupán természetes vízfelület szükséges, minden egyéb erőforrást – például az áramellátást – az állomás saját aggregátora biztosítja.

A tasakos vízkészítésével ismerkedtek meg a szolnokiak

Fotók: Kiss János

 

 

