Katonai trükk: tasakban a tiszta ivóvíz akár a legszennyezettebb vízforrásból is – galériával, videóval
Szombaton izgalmas programmal várták a látogatókat a Felső-Szandai réten. A Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede bemutatót tartott, amely során az érdeklődők megismerhették a katonák egyik különleges feladatát: a tasakos vízkészítés folyamatát. A helyszínen kiállított eszközök szemléltették, miként képesek a honvédek akár szennyezett vízből is rövid időn belül tiszta, iható vizet előállítani.
A tasakos víz a helytakarékosság mellett azért is kulcsfontosságú, mert a katonai műveletek során így egyszerűen biztosítható a harcoló állomány számára a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz. Az ehhez szükséges gépeket a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede állította ki az Auchan parkolójában, ahol a látogatók testközelből ismerkedhettek meg a berendezésekkel. A katonák nemcsak bemutatták azok működését, hanem részletesen el is magyarázták a folyamatot. Az esemény célja az volt, hogy a szolnokiak közelebbről is megismerhessék a szentesi ezredet, amelynek egyik különleges képessége, a tasakos vízkészítés.
A tasakos vízkészítés folyamata
Bubori Dániel őrmester, a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezrede víztisztító századának katonája elmondta, hogy a Felső-Szandai réten több speciális eszközt is kihelyeztek. A bemutatón jelen volt egy ADROWPU nagyteljesítményű víztisztító állomás, valamint egy TTR 18/28 típusú tömlőtasakos csomagológép, amelyet egy KF-2 típusú konténerbe építve mutattak be az érdeklődőknek.
– Gyakorlatilag bármilyen vizet meg tudunk tisztítani, függetlenül annak minőségétől. Körülbelül 18–18,5 köbméteres óránkénti felszívott vízmennyiség szükséges ahhoz, hogy a víztisztító gép megfelelően tudjon működni – tájékoztatott az őrmester. Megtudhattuk, hogy a katonai felhasználás mellett a rendszer rugalmasan alkalmazható civil felhasználásra is, például természeti katasztrófák idején, vagy tömegrendezvényeken is.
Az eljárás folyamata
A TTR 18/28 típusú tömlőtasakos csomagológépet egy 15 láb hosszú konténerbe építették be. A rendszer alapja egy civil szektorból átvett csomagológép, amit a Honvédség igényeinek megfelelően alakítottak át a szakemberek, és integrálták tábori alkalmazásra. A konténer egy 1 köbméteres puffer tartállyal rendelkezik, ami a már megtisztított víz tárolására szolgál.
A csomagolási folyamat négy fő lépésből tevődik össze egy ciklus alkalmával:
- A síkfólia tekercs betáplálása és adagolása;
- A csomagoló fólia dátumozása;
- A víz pumpálása és UV-fénnyel történő csírátlanítása;
- A zacskó lezárása és hegesztése.
A gép óránként 900 darab egy literes tasakot képes előállítani, vagy fél literes kiszerelésben óránként 1400 darabot.
A megtisztított, megfelelő minőségű ivóvíz
A víztisztítást egy ADROWPU nagyteljesítményű víztisztító állomás végzi. A csomagolásra szánt víz – csakúgy, mint a csomagológép – szigorú laboratóriumi mintavételen és vizsgálaton esik át, mielőtt a zárt rendszerű folyamat megkezdődne. A kész tasakok kiosztását élelmiszer-biztonsági szempontból ellenőrzött személyzet végzi, a higiéniai előírások maximális betartásával. A rendszer teljesen autonóm: működéséhez csupán természetes vízfelület szükséges, minden egyéb erőforrást – például az áramellátást – az állomás saját aggregátora biztosítja.
A tasakos vízkészítésével ismerkedtek meg a szolnokiakFotók: Kiss János
