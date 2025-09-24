szeptember 24., szerda

Így változott a TB-ellátás idén – érdemes figyelni a színkódokat is

Címkék#Taj-kártya#egészségügy#változás

A köztudatban elterjedt valótlan információkkal szemben, ami szerint hamarosan bevonják és megszűnik a TAJ-kártya, a valóság az, hogy a TB-kiskönyvet vezették ki a társadalombiztosítás rendszeréből. Ennek pedig a digitális átállás az oka. A TB-ellátás ma különböző színektől is függ.

Mészáros Géza

Az idei évtől több változás is életbe lépett a társadalombiztosítási járulékfizetésben. A módosítások sok embert érintenek, legyen szó munkavállalókról, munkáltatókról vagy az önálló járulékfizetőkről. Hazánkban az egészségügyi ellátás biztosítási alapú. Érvényes TAJ-kártya és TB-ellátás annak jár, aki bejelentett munkahellyel rendelkezik, nyugdíjas, vagy tanulói jogviszonnyal rendelkezik. 

TB-ellátás színek mentén
A magyar TB-ellátás színek mentén működik, de életveszély, vagy sürgős szükség esetén orvosi ellátás arra való jogosultság ellenőrzése nélkül is mindenkit megillet
Fotó: Mészáros János

Kellemetlen helyzet abból adódhat, ha egy baleset vagy betegség miatt az orvosnál vagy a kórházban derül ki, miszerint nem érvényes a biztosítási jogviszonyunk. Ezt azonban bárki könnyen ellenőrizheti, mármint azt, hogy fizetik-e utána a TB-t, vagyis érvényes-e a TAJ-kártyája. Online az Ügyfélkapu+-on, vagy a Digitális Állampolgár (DÁP) rendszerén keresztül lehet ezt megtenni. Mindezen információk megjelennek egyébként a kezelőorvosok elektronikus nyilvántartásában is.

– Az orvos feladata többek között, hogy informálódjon arról is, miszerint a hozzá forduló beteg szerepel-e az egészségbiztosítási rendszerben – mondta el a témával kapcsolatban dr. Lovász Tibor szolnoki háziorvos, endokrinológus, belgyógyász, diabetológus.

Az elektronikus nyilvántartásunk különböző színekkel jelzi a páciens TB-jogviszonyát. Fontos tudni azonban, hogy ha a jogviszony ellenőrzés piros lámpát mutat, emiatt az orvos a beteg ellátását nem utasíthatja vissza. Mindeközben jelzi a páciensnek, hogy jogviszonya tisztázása érdekében az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz fordulhat

– tudtuk meg a háziorvostól.

A TB-ellátás színrendszere

Ha orvoshoz megyünk, akkor minden esetben szükséges bemutatni online-ellenőrzés céljából TAJ-kártyánkat, és 14 év felett a személyi igazolványunkat, lakcímkártyánkat is. A lekérdezés során az eredmény alapján lehetnek „zöld”, „piros”, „kék”, „barna” és „sárga” TAJ-számok. És hogy azek a színkódok mit jelentenek? Ezt is eláruljuk!

  • Zöld TAJ-szám: a „zöld” jelzés azt jelenti, hogy a beteg „TAJ-száma érvényes és jogviszonya rendezett” – tehát vagy a páciens munkáltatója megfizeti utána a szükséges járulékot (más szóval biztosított), vagy a személy maga után fizeti meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A TB-díjak tavaly óta emelkedtek, a napi díj: 390 forint (korábban 380 forint volt), a havi díj: 11 800 forint (ami 11 300 forint volt).
  • Piros TAJ-szám: amennyiben a lekérdezés során a TAJ-szám „piros” jelzést kap, az azt jelenti, hogy a szám érvényes, de a jogviszonya rendezetlen. A beteg ebben az esetben is jogosult az egészségügyi ellátásra, ugyanakkor az ellátó orvos tájékoztatja a beteget a jogviszony rendezetlenségéről. Piros jelzés esetén tehát nem tagadható meg a beteg egészségügyi ellátása.
  • Kék TAJ-szám: „Külföldön biztosított, TAJ átmenetileg érvénytelen”. Amennyiben a betegnek EU (vagy EGT) tagállamban jött létre a biztosítása, és rendelkezik az illetékes külföldi biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási kártyával, vagy az azt helyettesítő nyomtatvánnyal, úgy jogosult az orvosilag szükséges egészségügyi ellátás magyarországi igénybevételére.
  • Barna TAJ-szám: a „barna” szín azt jelenti, hogy a TAJ-szám érvénytelen. Ennek több oka is lehet. Amennyiben a magánszemély minimum 6 hónapja nem fizeti meg maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot, abban az esetben a NAV járulékfizetési hátralékról értesíti a NEAK-ot és a NEAK érvényteleníti a TAJ-számot. Ebben az esetben a beteg egészségügyi szolgáltatást térítésmentesen nem vehet igénybe.
  • Sárga TAJ-szám: a „sárga” jelzés azt jelenti: „TAJ érvényes, de korlátozott egészségügyi szolgáltatásokra jogosult”. A beteg az egészségbiztosítóval kötött megállapodás alapján jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ezért – a sürgősségi fogászati ellátás kivételével – nem jogosult fogászati ellátásra, külföldi gyógykezelésre, illetve a transzplantációs várólistára sem kerülhet fel.

Fontos: életveszély, vagy sürgős szükség esetén az orvosi ellátás arra való jogosultság ellenőrzése nélkül mindenkit megillet!

 

 

