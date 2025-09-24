Így változott a TB-ellátás idén – érdemes figyelni a színkódokat is

Az idei évtől több változás is életbe lépett a társadalombiztosítási járulékfizetésben. A módosítások sok embert érintenek, legyen szó munkavállalókról, munkáltatókról vagy az önálló járulékfizetőkről. Hazánkban az egészségügyi ellátás biztosítási alapú. Érvényes TAJ-kártya és TB-ellátás annak jár, aki bejelentett munkahellyel rendelkezik, nyugdíjas, vagy tanulói jogviszonnyal rendelkezik.

A magyar TB-ellátás színek mentén működik, de életveszély, vagy sürgős szükség esetén orvosi ellátás arra való jogosultság ellenőrzése nélkül is mindenkit megillet

Kellemetlen helyzet abból adódhat, ha egy baleset vagy betegség miatt az orvosnál vagy a kórházban derül ki, miszerint nem érvényes a biztosítási jogviszonyunk. Ezt azonban bárki könnyen ellenőrizheti, mármint azt, hogy fizetik-e utána a TB-t, vagyis érvényes-e a TAJ-kártyája. Online az Ügyfélkapu+-on, vagy a Digitális Állampolgár (DÁP) rendszerén keresztül lehet ezt megtenni. Mindezen információk megjelennek egyébként a kezelőorvosok elektronikus nyilvántartásában is.

– Az orvos feladata többek között, hogy informálódjon arról is, miszerint a hozzá forduló beteg szerepel-e az egészségbiztosítási rendszerben – mondta el a témával kapcsolatban dr. Lovász Tibor szolnoki háziorvos, endokrinológus, belgyógyász, diabetológus.

Az elektronikus nyilvántartásunk különböző színekkel jelzi a páciens TB-jogviszonyát. Fontos tudni azonban, hogy ha a jogviszony ellenőrzés piros lámpát mutat, emiatt az orvos a beteg ellátását nem utasíthatja vissza. Mindeközben jelzi a páciensnek, hogy jogviszonya tisztázása érdekében az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz fordulhat

– tudtuk meg a háziorvostól.

A TB-ellátás színrendszere

Ha orvoshoz megyünk, akkor minden esetben szükséges bemutatni online-ellenőrzés céljából TAJ-kártyánkat, és 14 év felett a személyi igazolványunkat, lakcímkártyánkat is. A lekérdezés során az eredmény alapján lehetnek „zöld”, „piros”, „kék”, „barna” és „sárga” TAJ-számok. És hogy azek a színkódok mit jelentenek? Ezt is eláruljuk!

Zöld TAJ-szám: a „zöld” jelzés azt jelenti, hogy a beteg „TAJ-száma érvényes és jogviszonya rendezett” – tehát vagy a páciens munkáltatója megfizeti utána a szükséges járulékot (más szóval biztosított), vagy a személy maga után fizeti meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot. A TB-díjak tavaly óta emelkedtek, a napi díj: 390 forint (korábban 380 forint volt), a havi díj: 11 800 forint (ami 11 300 forint volt).

Piros TAJ-szám: amennyiben a lekérdezés során a TAJ-szám „piros" jelzést kap, az azt jelenti, hogy a szám érvényes, de a jogviszonya rendezetlen. A beteg ebben az esetben is jogosult az egészségügyi ellátásra, ugyanakkor az ellátó orvos tájékoztatja a beteget a jogviszony rendezetlenségéről. Piros jelzés esetén tehát nem tagadható meg a beteg egészségügyi ellátása.

Kék TAJ-szám: „Külföldön biztosított, TAJ átmenetileg érvénytelen". Amennyiben a betegnek EU (vagy EGT) tagállamban jött létre a biztosítása, és rendelkezik az illetékes külföldi biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási kártyával, vagy az azt helyettesítő nyomtatvánnyal, úgy jogosult az orvosilag szükséges egészségügyi ellátás magyarországi igénybevételére.

Barna TAJ-szám: a „barna" szín azt jelenti, hogy a TAJ-szám érvénytelen. Ennek több oka is lehet. Amennyiben a magánszemély minimum 6 hónapja nem fizeti meg maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot, abban az esetben a NAV járulékfizetési hátralékról értesíti a NEAK-ot és a NEAK érvényteleníti a TAJ-számot. Ebben az esetben a beteg egészségügyi szolgáltatást térítésmentesen nem vehet igénybe.

Sárga TAJ-szám: a „sárga" jelzés azt jelenti: „TAJ érvényes, de korlátozott egészségügyi szolgáltatásokra jogosult". A beteg az egészségbiztosítóval kötött megállapodás alapján jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ezért – a sürgősségi fogászati ellátás kivételével – nem jogosult fogászati ellátásra, külföldi gyógykezelésre, illetve a transzplantációs várólistára sem kerülhet fel.