Órákig nem lesz tv és internet, ezeket a településeket érinti a leállás

A Telekom bejelentése szerint hálózatfejlesztési munkálatok miatt a Jászkunság bizonyos településein átmeneti szolgáltatás kiesés lesz tapasztalható. A Telekom leállás szeptember végén várható, de nem ugyanazon a napokon.

A tervezett Telekom leállás az internetet, a televízió és vezetékes telefon szolgáltatást érinti

Fotó: Illusztráció / Police.hu

A Telekom leállás időpontjai és az érintett települések

A szolgáltató tájékoztatása alapján 2025. szeptember 24-én, szerdán 00:00 és 05:00 között Örményes település egyes részein jelentkezhet fennakadás, amelynek maximális időtartama 240 perc lehet.

Ezt követően 2025. szeptember 30-án, kedden 00:00 és 03:00 között Kengyel településen fordulhat elő Telekom szolgáltatás kiesés, legfeljebb 180 perces időtartamban. A munkálatok az otthoni internetet, televíziót és vezetékes telefont is érinthetik. A szolgáltató a honlapján részletes listát tett közzé, amelyből kiderül, mikor és hol várhatók a leállások.

Mit tehetnek az ügyfelek?

A Telekom arra kéri előfizetőit, hogy amennyiben a jelzett időszakokon túl is tapasztalják a szolgáltatás szünetelését, indítsák újra a digitális elosztót. Ez legtöbbször megoldja az esetleges problémát. Ha a hiba továbbra is fennáll, a 1414-es ügyfélszolgálati telefonszámon lehet segítséget kérni, amely a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható.

A szolgáltató az érintett ügyfelek türelmét és megértését kéri a munkálatok ideje alatt.