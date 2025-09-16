Órákig nem lesz tv és internet, ezeket a településeket érinti a leállás

szeptember 16., kedd

A hajnali órákban maradhatnak internet, tévé és telefon nélkül a jászkunság bizonyos településein az ügyfelek. A Telekom leállás oka a hálózat korszerűsítése.

Szoljon.hu

A Telekom bejelentése szerint hálózatfejlesztési munkálatok miatt a Jászkunság bizonyos településein átmeneti szolgáltatás kiesés lesz tapasztalható. A Telekom leállás szeptember végén várható, de nem ugyanazon a napokon. 

Az internetet is érinti a Telekom leállás
A tervezett Telekom leállás az internetet, a televízió és vezetékes telefon szolgáltatást érinti
Fotó: Illusztráció / Police.hu

A Telekom leállás időpontjai és az érintett települések

A szolgáltató tájékoztatása alapján 2025. szeptember 24-én, szerdán 00:00 és 05:00 között Örményes település egyes részein jelentkezhet fennakadás, amelynek maximális időtartama 240 perc lehet. 

Ezt követően 2025. szeptember 30-án, kedden 00:00 és 03:00 között Kengyel településen fordulhat elő Telekom szolgáltatás kiesés, legfeljebb 180 perces időtartamban. A munkálatok az otthoni internetet, televíziót és vezetékes telefont is érinthetik. A szolgáltató a honlapján részletes listát tett közzé, amelyből kiderül, mikor és hol várhatók a leállások.

Mit tehetnek az ügyfelek?

A Telekom arra kéri előfizetőit, hogy amennyiben a jelzett időszakokon túl is tapasztalják a szolgáltatás szünetelését, indítsák újra a digitális elosztót. Ez legtöbbször megoldja az esetleges problémát. Ha a hiba továbbra is fennáll, a 1414-es ügyfélszolgálati telefonszámon lehet segítséget kérni, amely a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható.

A szolgáltató az érintett ügyfelek türelmét és megértését kéri a munkálatok ideje alatt.

 

