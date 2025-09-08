szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Égi csoda

1 órája

Megérte az eget kémlelni: ilyen volt a teljes holdfogyatkozás a Jászkunság felett – galériával

Címkék#égbolt#jelenség#holdfogyatkozás

Ritka égi jelenségben gyönyörködhettünk szeptember 7-én éjszaka az égbolton. A teljes holdfogyatkozás szabad szemmel is jól látható volt térségünkben és sokan lencsevégre is kapták.

Parzsol Krisztina

A szeptember 7-i teljes holdfogyatkozás igazán különleges jelenség volt azok számára akik az égboltot kémlelték. A Hold fokozatosan merült el a Föld árnyékában, egészen addig, amíg teljesen vöröses árnyalatot nem öltött. Ezt nevezzük vérholdnak. A jelenség több mint egy órán át volt látható tiszta égbolt esetén, és különösen a keleti országrészben, így a Jászkunságban is ideálisak voltak a körülmények a megfigyelésre.

teljes holdfogyatkozás
A teljes holdfogyatkozás szeptember 7-én volt megfigyelhető, a Jászkunság egéről is káprázatos felvételek készültek
Fotó: Beküldött fotó

Teljes holdfogyatkozás ragyogta be az éjszakát a Jászkunság felett

A teljes holdfogyatkozásról készült galériánkat olvasóink fotóiból állítottuk össze. A Jászkunságból érkezett képeken keresztül egyedülálló szemszögből mutatjuk meg, hogyan látták az égi csodát Szolnok, Karcag, Mezőtúr és a környező települések lakói.

Teljes holdfogyatkozás a Jászkunságban

Fotók: Beküldött fotó

 

