Megérte az eget kémlelni: ilyen volt a teljes holdfogyatkozás a Jászkunság felett – galériával
Ritka égi jelenségben gyönyörködhettünk szeptember 7-én éjszaka az égbolton. A teljes holdfogyatkozás szabad szemmel is jól látható volt térségünkben és sokan lencsevégre is kapták.
A szeptember 7-i teljes holdfogyatkozás igazán különleges jelenség volt azok számára akik az égboltot kémlelték. A Hold fokozatosan merült el a Föld árnyékában, egészen addig, amíg teljesen vöröses árnyalatot nem öltött. Ezt nevezzük vérholdnak. A jelenség több mint egy órán át volt látható tiszta égbolt esetén, és különösen a keleti országrészben, így a Jászkunságban is ideálisak voltak a körülmények a megfigyelésre.
Teljes holdfogyatkozás ragyogta be az éjszakát a Jászkunság felett
A teljes holdfogyatkozásról készült galériánkat olvasóink fotóiból állítottuk össze. A Jászkunságból érkezett képeken keresztül egyedülálló szemszögből mutatjuk meg, hogyan látták az égi csodát Szolnok, Karcag, Mezőtúr és a környező települések lakói.
Teljes holdfogyatkozás a JászkunságbanFotók: Beküldött fotó