Megérte az eget kémlelni: ilyen volt a teljes holdfogyatkozás a Jászkunság felett – galériával

A szeptember 7-i teljes holdfogyatkozás igazán különleges jelenség volt azok számára akik az égboltot kémlelték. A Hold fokozatosan merült el a Föld árnyékában, egészen addig, amíg teljesen vöröses árnyalatot nem öltött. Ezt nevezzük vérholdnak. A jelenség több mint egy órán át volt látható tiszta égbolt esetén, és különösen a keleti országrészben, így a Jászkunságban is ideálisak voltak a körülmények a megfigyelésre.

A teljes holdfogyatkozás szeptember 7-én volt megfigyelhető, a Jászkunság egéről is káprázatos felvételek készültek

Fotó: Beküldött fotó

A teljes holdfogyatkozásról készült galériánkat olvasóink fotóiból állítottuk össze. A Jászkunságból érkezett képeken keresztül egyedülálló szemszögből mutatjuk meg, hogyan látták az égi csodát Szolnok, Karcag, Mezőtúr és a környező települések lakói.