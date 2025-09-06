32 perce
A teljes holdfogyatkozás Szolnokról is tisztán megfigyelhető lesz, és hogy honnan, azt Ujlaki Csaba árulja el
Az égbolt mindig tartogat számunkra meglepetéseket, ez alól a következő napok sem lesznek kivételek. Vendégünk ezúttal Ujlaki Csaba csillagász, akivel a közelgő teljes holdfogyatkozásról is beszélgetünk.
Az égbolt az elmúlt hetekben és a következő hónapokban is bőven tartogat számunkra látványos pillnatokat: hullócsillagokat, teljes holdfogyatkozást és különleges égi jelenségeket. Ezekről mesél a hallgatóknak Ujlaki Csaba, szolnoki ismeretterjesztő csillagász, a Magyar Csillagászati Egyesület tagja, akivel közösen körbejárjuk az eget.
Hol lesz a leglátványosabb a teljes holdfogyatkozás? Ujlaki Csaba válaszol!
A beszélgetés során kiderül többek között az is, hogy mikor és honnan érdemes figyelni a közelgő teljes holdfogyatkozást, mely napokon, hónapokon láthatjuk a legtöbb hullócsillagot, és mit látnak a csillagászok, amikor belenéznek a távcsőbe. Szó esik arról is, hogy miért nem helyes a vérhold kifejezés, és hogy milyen élményt adhat egy modern űrszimuláció, amelynek segítségével bárki úgy érezheti, mintha kilépett volna a világűrbe.
A podcastban nemcsak a csillagászati jelenségekről esik szó, hanem a helyi érdekességekről is. A hallgatók megismerhetik a szolnoki csillagvizsgálót, amely a belvárosi toronyház tetején működik, és amelynek története legalább olyan izgalmas, mint maga az égbolt.
Izgalmas témák, amelyekről szó lesz a podcastban:
- Megtudhatják, hogy ebben az évben mikor láthatunk újra hullócsillagokat.
- Vajon kívánnak-e a csillagászok, ha hullócsillagot látnak?
- Hol lesz a leglátványosabb a teljes holdfogyatkozás?
- Mi az a járdacsillagászat?
- Van-e élet a Földön kívül?
- Léteznek-e beazonosíthatatlan égi jelenségek, aminek nem sikerült még kideríteni az eredetét?
- Minek a segítségével tudták pontosan, mikor halad el felettünk Kapu Tibor?
Hallgassa meg a teljes beszélgetést, és tartson velünk egy különleges utazásra a csillagok közé!
Aki „lehozza a csillagokat” a szolnokiaknak: Ujlaki Csaba útja a Prima-jelöltségig
Egyetlen városban készítik a különleges édességet, helyi cukrász árulta el a süticsoda titkát
Szoljon podcast
- 15 évet töltött Londonban, most elmeséli milyen ott az élet valójában!
- Vészesen közeleg az iskolakezdés: hogyan kerüljük el, hogy gyermeke kiboruljon? Most megtudhatja!
- Cseh Sándor titkokról és kihívásokról – ismerje meg az embert, akit a póló és a család éltet!
- „Amikor egy hulla rád pislog” – történetek egy önkéntes és egy sokat látott tűzoltótól
- Harcsafogás a Zagyván: így emelte partra gigászi, 36 kilós zsákmányát Bakó István