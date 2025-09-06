szeptember 6., szombat

32 perce

A teljes holdfogyatkozás Szolnokról is tisztán megfigyelhető lesz, és hogy honnan, azt Ujlaki Csaba árulja el

Címkék#szoljon podcast#ujlaki csaba#csillagász

Az égbolt mindig tartogat számunkra meglepetéseket, ez alól a következő napok sem lesznek kivételek. Vendégünk ezúttal Ujlaki Csaba csillagász, akivel a közelgő teljes holdfogyatkozásról is beszélgetünk.

Major Angéla

Az égbolt az elmúlt hetekben és a következő hónapokban is bőven tartogat számunkra látványos pillnatokat: hullócsillagokat, teljes holdfogyatkozást és különleges égi jelenségeket. Ezekről mesél a hallgatóknak Ujlaki Csaba, szolnoki ismeretterjesztő csillagász, a Magyar Csillagászati Egyesület tagja, akivel közösen körbejárjuk az eget.

Ujlaki Csaba mesél nekünk többek között a közelgő teljes holdfogyatkozásról is.
Ujlaki Csaba, szolnoki ismeretterjesztő csillagász mesél nekünk többek között a közelgő teljes holdfogyatkozásról is
Fotó: Kovács Levente

Hol lesz a leglátványosabb a teljes holdfogyatkozás? Ujlaki Csaba válaszol!

A beszélgetés során kiderül többek között az is, hogy mikor és honnan érdemes figyelni a közelgő teljes holdfogyatkozást, mely napokon, hónapokon láthatjuk a legtöbb hullócsillagot, és mit látnak a csillagászok, amikor belenéznek a távcsőbe. Szó esik arról is, hogy miért nem helyes a vérhold kifejezés, és hogy milyen élményt adhat egy modern űrszimuláció, amelynek segítségével bárki úgy érezheti, mintha kilépett volna a világűrbe.

A podcastban nemcsak a csillagászati jelenségekről esik szó, hanem a helyi érdekességekről is. A hallgatók megismerhetik a szolnoki csillagvizsgálót, amely a belvárosi toronyház tetején működik, és amelynek története legalább olyan izgalmas, mint maga az égbolt.

Izgalmas témák, amelyekről szó lesz a podcastban:

  • Megtudhatják, hogy ebben az évben mikor láthatunk újra hullócsillagokat.
  • Vajon kívánnak-e a csillagászok, ha hullócsillagot látnak?
  • Hol lesz a leglátványosabb a teljes holdfogyatkozás?
  • Mi az a járdacsillagászat?
  • Van-e élet a Földön kívül?
  • Léteznek-e beazonosíthatatlan égi jelenségek, aminek nem sikerült még kideríteni az eredetét?
  • Minek a segítségével tudták pontosan, mikor halad el felettünk Kapu Tibor?

Hallgassa meg a teljes beszélgetést, és tartson velünk egy különleges utazásra a csillagok közé!

 

Szoljon podcast

