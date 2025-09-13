Rendszámot, sőt körözött személyt is képes beazonosítani az új kamerarendszer

Négy körözött autó és egy keresett személy akadt fenn a rostán, és ez még csak a kezdet. Alig üzemelték be a Cserkeszőlő közterületeit figyelő vadonatúj térfigyelő kamerarendszert, máris bizonyított. A rendszer automatikusan észlelte, és jelezte is a hatóságnak a problémás rendszámokat, így az intézkedés sem maradt el – olvasható a Községi Polgárőr Egyesület Cserkeszőlő közösségi oldalán.

A cserkeszőlői térfigyelő kamera már az első napokban bizonyította hatékonyságát, több körözött autót és egy keresett személyt is rögzített

Forrás: MW achív

Azonnal működésbe lépett az új térfigyelő kamera

Több mint 40 korszerű kamerát helyeztek ki Cserkeszőlő bel– és külterületein, nyolc közülük rendszámfelismerő funkcióval is rendelkezik, melyekből négy a belterületi utcákban pásztázza az áthaladó járműveket.

A rendszámfelismerő egységek minden autóról automatikusan rögzítik az adatokat, amelyek valós időben bekerülnek a Véda rendszerbe, ugyanúgy, mint a traffipax felvételek. Amint a rendszer gyanús rendszámot vagy körözött személyt észlel, riasztás megy a legközelebbi rendőrkapitányságra.

A külterületi kamerák 30 napos, folyamatos rögzítést biztosítanak, és a felvételek a központi szervereken, és a felhőalapú tárhelyeken is biztonságosan tárolódnak. A kamerák 8 megapixeles felbontással dolgoznak, így a legapróbb részletek is jól kivehetők.

A kamerák képesek felismerni, ha egy járműnek lejárt a műszaki érvényessége vagy nincs kötelező biztosítása, sőt, a körözött személyeket is képesek azonosítani, azonnali hatósági értesítéssel.

A polgárőrség is aktívan közreműködik a rendszer beállításában, sokszor éjszakánként végzik a finomhangolásokat. A tervek szerint hamarosan minden utca le lesz lefedve – vagyis nem lehet úgy behajtani Cserkeszőlőre, hogy azt ne észlelje a rendszer. A cél, hogy minden utca kamerás lefedettséget kapjon, és Cserkeszőlő a lehető legnagyobb biztonságban legyen.