3 órája
Rendszámot, sőt körözött személyt is képes beazonosítani az új kamerarendszer
Még be sem fejeződtek teljesen a finombeállítások, de máris egy körözött személyt és négy gépjárművet azonosított a cserkeszőlői kamerahálózat. A közbiztonságot szolgáló több mint 40 térfigyelő kamera már az első napokban bizonyította hatékonyságát.
Négy körözött autó és egy keresett személy akadt fenn a rostán, és ez még csak a kezdet. Alig üzemelték be a Cserkeszőlő közterületeit figyelő vadonatúj térfigyelő kamerarendszert, máris bizonyított. A rendszer automatikusan észlelte, és jelezte is a hatóságnak a problémás rendszámokat, így az intézkedés sem maradt el – olvasható a Községi Polgárőr Egyesület Cserkeszőlő közösségi oldalán.
Azonnal működésbe lépett az új térfigyelő kamera
Több mint 40 korszerű kamerát helyeztek ki Cserkeszőlő bel– és külterületein, nyolc közülük rendszámfelismerő funkcióval is rendelkezik, melyekből négy a belterületi utcákban pásztázza az áthaladó járműveket.
A rendszámfelismerő egységek minden autóról automatikusan rögzítik az adatokat, amelyek valós időben bekerülnek a Véda rendszerbe, ugyanúgy, mint a traffipax felvételek. Amint a rendszer gyanús rendszámot vagy körözött személyt észlel, riasztás megy a legközelebbi rendőrkapitányságra.
A külterületi kamerák 30 napos, folyamatos rögzítést biztosítanak, és a felvételek a központi szervereken, és a felhőalapú tárhelyeken is biztonságosan tárolódnak. A kamerák 8 megapixeles felbontással dolgoznak, így a legapróbb részletek is jól kivehetők.
A kamerák képesek felismerni, ha egy járműnek lejárt a műszaki érvényessége vagy nincs kötelező biztosítása, sőt, a körözött személyeket is képesek azonosítani, azonnali hatósági értesítéssel.
A polgárőrség is aktívan közreműködik a rendszer beállításában, sokszor éjszakánként végzik a finomhangolásokat. A tervek szerint hamarosan minden utca le lesz lefedve – vagyis nem lehet úgy behajtani Cserkeszőlőre, hogy azt ne észlelje a rendszer. A cél, hogy minden utca kamerás lefedettséget kapjon, és Cserkeszőlő a lehető legnagyobb biztonságban legyen.
