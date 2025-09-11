Nem is gondolná, Szolnokon mennyi térfigyelő kamera van bekötve a rendőrségre – a szám meglepő!

A térfigyelő-kameraszolgálatot a városban évekkel ezelőtt kiépítették, ezért Szolnok számos pontján található kamera.

Egyre több térfigyelő kamera vigyázza a közlekedés- és közbiztonságot Szolnokon

Forrás: ÚN Archív

Az utóbbi időben elszaporodtak Szolnokon a közlekedési- és a közbiztonságot veszélyeztető események.

A Szolnoki Rendőrkapitányság illetékes osztályai ugyan mindent megtesznek a megelőzés, illetve az eredményes felderítés érdekében, ám az esetek növekvő száma miatt dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc miniszteri biztos közbenjárására már a Készenléti Rendőrség csoportjai is a városban járőröznek. Mindemellett a rendszerbe állított technikai eszközök is jó szolgálatot tesznek.

Térfigyelő kamera: mennyit lát a rendőrség?

Érdeklődésünkre András Hunor Lehel rendőr százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta azt is, hogy Szolnokon a város által üzemeltetett térfigyelő kamerák közül 142 darab „biztonsági felvevő” van a Szolnoki Rendőrkapitányságra bekötve.