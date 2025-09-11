1 órája
Nem is gondolná, Szolnokon mennyi térfigyelő kamera van bekötve a rendőrségre – a szám meglepő!
Szolnokon a rendet a helyi járőrök mellett a Készenléti Rendőrség is felügyeli. Mindemellett több térfigyelő kamera is óvja a város lakóit.
A térfigyelő-kameraszolgálatot a városban évekkel ezelőtt kiépítették, ezért Szolnok számos pontján található kamera.
Az utóbbi időben elszaporodtak Szolnokon a közlekedési- és a közbiztonságot veszélyeztető események.
A Szolnoki Rendőrkapitányság illetékes osztályai ugyan mindent megtesznek a megelőzés, illetve az eredményes felderítés érdekében, ám az esetek növekvő száma miatt dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc miniszteri biztos közbenjárására már a Készenléti Rendőrség csoportjai is a városban járőröznek. Mindemellett a rendszerbe állított technikai eszközök is jó szolgálatot tesznek.
Térfigyelő kamera: mennyit lát a rendőrség?
Érdeklődésünkre András Hunor Lehel rendőr százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta azt is, hogy Szolnokon a város által üzemeltetett térfigyelő kamerák közül 142 darab „biztonsági felvevő” van a Szolnoki Rendőrkapitányságra bekötve.
