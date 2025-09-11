szeptember 11., csütörtök

Szemük a pályán

1 órája

Nem is gondolná, Szolnokon mennyi térfigyelő kamera van bekötve a rendőrségre – a szám meglepő!

Szolnokon a rendet a helyi járőrök mellett a Készenléti Rendőrség is felügyeli. Mindemellett több térfigyelő kamera is óvja a város lakóit.

Mészáros Géza

A térfigyelő-kameraszolgálatot a városban évekkel ezelőtt kiépítették, ezért Szolnok számos pontján található kamera.

térfigyelő kamera vigyázza a rendet
Egyre több térfigyelő kamera vigyázza a közlekedés- és közbiztonságot Szolnokon
Forrás: ÚN Archív

Az utóbbi időben elszaporodtak Szolnokon a közlekedési- és a közbiztonságot veszélyeztető események.

A Szolnoki Rendőrkapitányság illetékes osztályai ugyan mindent megtesznek a megelőzés, illetve az eredményes felderítés érdekében, ám az esetek növekvő száma miatt dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc miniszteri biztos közbenjárására már a Készenléti Rendőrség csoportjai is a városban járőröznek. Mindemellett a rendszerbe állított technikai eszközök is jó szolgálatot tesznek.

Térfigyelő kamera: mennyit lát a rendőrség?

Érdeklődésünkre András Hunor Lehel rendőr százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta azt is, hogy Szolnokon a város által üzemeltetett térfigyelő kamerák közül 142 darab „biztonsági felvevő” van a Szolnoki Rendőrkapitányságra bekötve.

 

