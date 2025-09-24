1 órája
Bogarak hemzsegnek a népszerű élelmiszerben, másik termék égető érzést okozott, lépett a hatóság
Égető érzés és avas íz miatt hívtak vissza egy nyalókát, rovarszennyezettség miatt pedig többféle étcsokoládés édességet. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság mindenkit arra kér, ha ezeket megvette, ne fogyassza el.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösségi oldalán hívta fel a vásárlók figyelmét, hogy egy, az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés miatt hatósági ellenőrzést végeztek, és kiderült, hogy egy Hollandiában előállított nyalóka esetében érzékszervi eltéréseket tapasztaltak. A termékvisszahívásban érintett édességből Magyarországra is szállítottak.
Mint írták, a termék fogyasztásakor avas íz, és enyhe égető érzés tapasztalható a nyelven és a szájban, ezért arra kérnek mindenkit, hogy ha vásároltak ilyet, akkor azt ne fogyasszák el.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, BAU-TRANS 2000 Kft.-vel, a cég pedig az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomonköveti.
A termékvisszahívásban érintett nyalóka:
- Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour
- Márka: Becky’s
- Kiszerelés: 80 g
- Tételszám: LIP0524B
- MMI: 07/05/2026
- Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)
- Termékvisszahívás oka: érzékszervi eltérés
Az étcsokoládés mandula és meggy sem biztonságos
Ugyancsak termékvisszahívás érinti a Real Nature Kft. által forgalmazott Real Nature étcsokoládés meggy, valamint Real Nature étcsokoládés mandula termékeket. Ezek esetében ugyanis molylepkemaradvány előfordulásának gyanúja merült fel – olvasható a fogyasztóvédelem honlapján.
A cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben intézkedett: kivonta az érintett termékeket a boltok polcairól és gondoskodott a termékvisszahívásról. A hatóság pedig a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását nyomonköveti.
Az érintett termék adatai:
- Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,
- Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026
- Termék LOT száma: RL1, RL2
- Vonalkód: 5999536055323
- Forgalmazó: Real Nature Kft.
- Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g
- Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026
- Termék LOT száma: RL1, RL2
- Vonalkód: 5999536055293
- Forgalmazó: Real Nature Kft.
