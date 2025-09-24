szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

1 órája

Bogarak hemzsegnek a népszerű élelmiszerben, másik termék égető érzést okozott, lépett a hatóság

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#édesség#termékvisszahívás

Égető érzés és avas íz miatt hívtak vissza egy nyalókát, rovarszennyezettség miatt pedig többféle étcsokoládés édességet. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság mindenkit arra kér, ha ezeket megvette, ne fogyassza el.

Szoljon.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösségi oldalán hívta fel a vásárlók figyelmét, hogy egy, az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés miatt hatósági ellenőrzést végeztek, és kiderült, hogy egy Hollandiában előállított nyalóka esetében érzékszervi eltéréseket tapasztaltak. A termékvisszahívásban érintett édességből Magyarországra is szállítottak.

termékvisszahívásban érintett nyalóka
Termékvisszahívás: gond van az epres nyalókával
Fotó: Illusztráció / Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Facebook-oldala

Mint írták, a termék fogyasztásakor avas íz, és enyhe égető érzés tapasztalható a nyelven és a szájban, ezért arra kérnek mindenkit, hogy ha vásároltak ilyet, akkor azt ne fogyasszák el.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, BAU-TRANS 2000 Kft.-vel, a cég pedig az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomonköveti.

A termékvisszahívásban érintett nyalóka:

  • Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour
  • Márka: Becky’s
  • Kiszerelés: 80 g
  • Tételszám: LIP0524B
  • MMI: 07/05/2026
  • Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)
  • Termékvisszahívás oka: érzékszervi eltérés

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Az étcsokoládés mandula és meggy sem biztonságos

Ugyancsak termékvisszahívás érinti a Real Nature Kft. által forgalmazott Real Nature étcsokoládés meggy, valamint Real Nature étcsokoládés mandula termékeket. Ezek esetében ugyanis molylepkemaradvány előfordulásának gyanúja merült fel – olvasható a fogyasztóvédelem honlapján.

A cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben intézkedett: kivonta az érintett termékeket a boltok polcairól és gondoskodott a termékvisszahívásról. A hatóság pedig a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását nyomonköveti.

Mindkét terméket kivonták a forgalomból
Fotó: Illusztráció / Forrás: https://nkfh.gov.hu/

Az érintett termék adatai:

  • Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g,
  • Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026
  • Termék LOT száma: RL1, RL2
  • Vonalkód: 5999536055323
  • Forgalmazó: Real Nature Kft.
  • Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés mandula 75 g
  • Minőségmegőrzési idő: 29/04/2026
  • Termék LOT száma: RL1, RL2
  • Vonalkód: 5999536055293
  • Forgalmazó: Real Nature Kft.
     

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu