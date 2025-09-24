Bogarak hemzsegnek a népszerű élelmiszerben, másik termék égető érzést okozott, lépett a hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösségi oldalán hívta fel a vásárlók figyelmét, hogy egy, az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés miatt hatósági ellenőrzést végeztek, és kiderült, hogy egy Hollandiában előállított nyalóka esetében érzékszervi eltéréseket tapasztaltak. A termékvisszahívásban érintett édességből Magyarországra is szállítottak.

Termékvisszahívás: gond van az epres nyalókával

Fotó: Illusztráció / Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Facebook-oldala

Mint írták, a termék fogyasztásakor avas íz, és enyhe égető érzés tapasztalható a nyelven és a szájban, ezért arra kérnek mindenkit, hogy ha vásároltak ilyet, akkor azt ne fogyasszák el.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, BAU-TRANS 2000 Kft.-vel, a cég pedig az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomonköveti.

A termékvisszahívásban érintett nyalóka:

Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour

Márka: Becky’s

Kiszerelés: 80 g

Tételszám: LIP0524B

MMI: 07/05/2026

Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: érzékszervi eltérés

Az étcsokoládés mandula és meggy sem biztonságos

Ugyancsak termékvisszahívás érinti a Real Nature Kft. által forgalmazott Real Nature étcsokoládés meggy, valamint Real Nature étcsokoládés mandula termékeket. Ezek esetében ugyanis molylepkemaradvány előfordulásának gyanúja merült fel – olvasható a fogyasztóvédelem honlapján.

A cég a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben intézkedett: kivonta az érintett termékeket a boltok polcairól és gondoskodott a termékvisszahívásról. A hatóság pedig a visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását nyomonköveti.

Mindkét terméket kivonták a forgalomból

Fotó: Illusztráció / Forrás: https://nkfh.gov.hu/

Az érintett termék adatai: