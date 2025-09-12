46 perce
Ha ezt megvette, azonnal vigye vissza, mert mérgező lehet!
Figyelmeztetést adott ki egy népszerű áruházlánc. A TEDi közleménye szerint termékvisszahívás indult, amely több vásárlót is érinthet.
Ha ön is vásárolt szolárlámpát a TEDi üzleteiben, érdemes figyelnie: visszahívják a terméket, mert a vizsgálatok szerint a forrasztásoknál túl magas az ólom és a kadmium szintje. Mutatjuk a termékvisszahívásban értintett lámpát.
A cég közleménye szerint a lámpát 2025. január 29. és augusztus 18. között értékesítették az üzletekben. A megnövekedett ólom- és kadmiumtartalom környezetkárosító lehet, ezért a termék további használata nem ajánlott.
Termékvisszahívás esetén mit kell tenni?
A TEDi azt kéri vásárlóitól, hogy a szolárlámpát vigyék vissza bármelyik üzletükbe. A termék vételárát visszatérítik, de lehetőség van arra is, hogy más árura cseréljék.
Az áruházlánc hangsúlyozta, hogy a visszahívás kizárólag ezt az egy terméket érinti.