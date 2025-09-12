szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos közlemény

1 órája

Ha ezt megvette, azonnal vigye vissza, mert mérgező lehet!

Címkék#lámpa#közlemény#termékvisszahívás

Figyelmeztetést adott ki egy népszerű áruházlánc. A TEDi közleménye szerint termékvisszahívás indult, amely több vásárlót is érinthet.

Szoljon.hu

Ha ön is vásárolt szolárlámpát a TEDi üzleteiben, érdemes figyelnie: visszahívják a terméket, mert a vizsgálatok szerint a forrasztásoknál túl magas az ólom és a kadmium szintje. Mutatjuk a termékvisszahívásban értintett lámpát.

termékvisszahívás a TEDiben
Termékvisszahívás: a TEDi egyik népszerű terméke problémát okozhat
Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

A cég közleménye szerint a lámpát 2025. január 29. és augusztus 18. között értékesítették az üzletekben. A megnövekedett ólom- és kadmiumtartalom környezetkárosító lehet, ezért a termék további használata nem ajánlott.

Ez a lámpa érintett a termékvisszahívásban
Forrás: tedi.com

Termékvisszahívás esetén mit kell tenni?

A TEDi azt kéri vásárlóitól, hogy a szolárlámpát vigyék vissza bármelyik üzletükbe. A termék vételárát visszatérítik, de lehetőség van arra is, hogy más árura cseréljék.

Az áruházlánc hangsúlyozta, hogy a visszahívás kizárólag ezt az egy terméket érinti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu