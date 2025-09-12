Ha ezt megvette, azonnal vigye vissza, mert mérgező lehet!

Ha ön is vásárolt szolárlámpát a TEDi üzleteiben, érdemes figyelnie: visszahívják a terméket, mert a vizsgálatok szerint a forrasztásoknál túl magas az ólom és a kadmium szintje. Mutatjuk a termékvisszahívásban értintett lámpát.

Termékvisszahívás: a TEDi egyik népszerű terméke problémát okozhat

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

A cég közleménye szerint a lámpát 2025. január 29. és augusztus 18. között értékesítették az üzletekben. A megnövekedett ólom- és kadmiumtartalom környezetkárosító lehet, ezért a termék további használata nem ajánlott.

Ez a lámpa érintett a termékvisszahívásban

Forrás: tedi.com

Termékvisszahívás esetén mit kell tenni?

A TEDi azt kéri vásárlóitól, hogy a szolárlámpát vigyék vissza bármelyik üzletükbe. A termék vételárát visszatérítik, de lehetőség van arra is, hogy más árura cseréljék.

Az áruházlánc hangsúlyozta, hogy a visszahívás kizárólag ezt az egy terméket érinti.