Madármegfigyelő túra

Kertvárosi sétára indultak, ahol felfedezték lakókörnyezetük természeti csodáit

Címkék#Közösség#természetjárás#madármegfigyelés

Kellemes őszi napsütés várta azokat, akik csatlakoztak a minap a kertvárosi madarászathoz Szolnokon. A természetismereti séta résztvevői igazi csodákat fedezhettek fel lakóhelyükön.

Rimóczi Ágnes

A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár Öko-kör klubjának keretében természetismereti séta volt a program, madármegfigyelésre várták az érdeklődőket a minap a Kertvárosban. Az eseményen újra bebizonyosodott: gyakran észre sem vesszük, milyen gazdag a minket körülölelő világ.

Természetismereti séta volt a szolnoki Kertvárosban.
Természetismereti séta a Kertvárosban: a résztvevők felfedezhették lakókörnyezetük gazdag állatvilágát
Forrás: Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtár Facebook-oldala

Növények, fák, virágok, rovarok, bogarak és madarak. Ezekkel minddel találkozhattak azok, akik a napokban részt vettek egy kertvárosi sétán. A résztvevők a Kertvárosi Közösségi Tér és Fiókkönyvtártól indultak, és egy tapasztalt madarász, természetjáró kalauzolásával fedezték fel a kertvárosi élővilágot, elsősorban madárvilágot.

– A színesedő gesztenyefák, a távcsövünk elé kerülő madárfajok mind az őszt jelzik. Sok madár már elindult téli pihenőhelyére, de így is, na meg éppen ezért rengeteg madarat láthattunk, hallhattunk – számoltak be a városrész közösségi házának munkatársai.

Hozzátették: Rimóczi Árpád segítségével számos fajt azonosítottak és azokkal kapcsolatban sok információt kaptak a szakembertől.

Madárkavalkádot hozott a természetismereti séta

A résztvevők részletes fajlistát is készítettek.

Íme: egerészölyv, barna rétihéja, sárgalábú sirály, tőkés réce, szürke gém, fekete harkály, zöld küllő, nagy fakopáncs, széncinege, kék cinege, őszapó, csilpcsalpfüzike, házi rozsdafarkú, fekete rigó, énekes rigó, szürke légykapó, erdei pinty, zöldike, tengelic, füsti fecske, molnárfecske, seregély, csóka, házi veréb, mezei veréb, citromsármány, balkáni gerle, örvös galamb, parlagi galamb.

– Köszönjük mindenkinek a részvételt, a Europe Direct Szolnok-nak a programunk támogatását, Rimóczi Árpádnak pedig a csodás túravezetést – tették hozzá végül.

 

