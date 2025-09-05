1 órája
Van, amire még érdemes vigyázni – ezeket az értékes természeti csodákat fedezték fel a szolnoki táborozók
Rovarokat vizsgáltak, madárodút készítettek és megannyi halat is fogtak. Ez ráadásul csak egy része annak a temérdek programnak, melyek a szolnoki természetismereti táborban várták a gyerekeket a nyár végén.
Bár véget ért a nyár, elkezdődött a tanév, még mindig élénken élnek azok az emlékek, melyek egy különleges szolnoki tábor pillanatait idézik fel. A Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Helyi Csoport idén is természetismereti táborban fogadta az élővilág iránt érdeklődő gyerekeket.
Hogyan néz ki egy szöcske „arca" sokszoros nagyításban? Egy kicsit olyan mint az Alien filmekből ismert szörny és Darth Vader keveréke. És ki gondolná, hogy a szinte senki által nem kedvelt poloskának gyönyörűen fest a háta a mikroszkópon át.
Az augusztus végi természetismereti táborban részt vevő gyerekek már jól tudják ezeket. Ahogyan megismerték a fejes domolykót és a sujtásos küszt, na meg közelről tanulmányoztak néhány jégmadarat és őszapót. Az élőlények fajlistája ennél természetesen sokkal hosszabb és részletesebb, megannyi madarat, rovart, bogarat, halat és emlőst figyeltek meg a szolnoki táborozó gyerekek. A cél tulajdonképpen ez volt.
Természetismereti tábor SzolnokonFotók: MME Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Helyi Csoport
Ez a természetismereti tábor legfőbb célja
– Öröm volt számunkra, hogy tavaly is sikeres volt, ezért szerveztük meg ismét a tábort. A küldetés ugyanaz volt: a résztvevő fiatalok megismerkedjenek a környék természeti értékeivel. Szeretnénk, ha a felnövekvő generáció itt az Alföld közepén is látná, hogy van – legalább is lenne – mire vigyázni. Lássanak madarat, halat, vadat, rovart, növényt, s mindent ami körülvesz minket, amit óvni-védeni kell(ene) – foglalta össze röviden a tábor lényegét Pálinkás Csaba.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Helyi Csoportjának elnöke, egyben tábor vezetője kiemelte: programjukat idén is támogatta a NEFAG Zrt., így a helyszín ezúttal is a Bagolyvár Vadaspark és a Széchenyi Parkerdő volt.
Színes programok sorakoztak a gyerekek előtt
A tábor szervezői, a táborvezetők és a meghívott szakemberek – például a Hortobágy Nemzeti Park munkatársai – ezúttal is változatos programokat kínáltak a fiataloknak. A gyerekek olyan pillanatoknak lehettek részesei, melyekkel a hétköznapi életben nem biztos, hogy találkoznak. Az élőlények megfigyelésén túl készítettek például madárodút, valamint pólójukra nyomtatták a tábor logóját is.
A szakmai programokon túl lebilincselő szabadidős tevékenységek is várták a gyerekeket.
Természetesen bepillanthattak a vadaspark állatai közé, kártyáztak, társasjátékoztak, rajzoltak, festettek és az egészséges életmód, a testmozgás jegyében mindenek felett népszerű volt a tábori pingpongasztal, mely mellől délutánonként nehezen csábították haza a szülők a gyerekeket.
– Köszönet mindenkinek, aki segítette és támogatta tevékenységünket és segíti „utunkat". És természetesen nagy köszönet a szülőknek, hogy ránk bízták gyermekeiket – tette hozzá végül a táborvezető.
A tervek szerint jövőre is folytatják...