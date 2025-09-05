Van, amire még érdemes vigyázni – ezeket az értékes természeti csodákat fedezték fel a szolnoki táborozók

Bár véget ért a nyár, elkezdődött a tanév, még mindig élénken élnek azok az emlékek, melyek egy különleges szolnoki tábor pillanatait idézik fel. A Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Helyi Csoport idén is természetismereti táborban fogadta az élővilág iránt érdeklődő gyerekeket.

Forrás: MME Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Helyi Csoport/Facebook

Hogyan néz ki egy szöcske „arca" sokszoros nagyításban? Egy kicsit olyan mint az Alien filmekből ismert szörny és Darth Vader keveréke. És ki gondolná, hogy a szinte senki által nem kedvelt poloskának gyönyörűen fest a háta a mikroszkópon át.

Az augusztus végi természetismereti táborban részt vevő gyerekek már jól tudják ezeket. Ahogyan megismerték a fejes domolykót és a sujtásos küszt, na meg közelről tanulmányoztak néhány jégmadarat és őszapót. Az élőlények fajlistája ennél természetesen sokkal hosszabb és részletesebb, megannyi madarat, rovart, bogarat, halat és emlőst figyeltek meg a szolnoki táborozó gyerekek. A cél tulajdonképpen ez volt.