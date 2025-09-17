Lehengerlő műsor, színvonalas ünnepség, meghatott díjazottak: ilyen volt a 2025-ös Prima-gála Szolnokon – galériával

Amikor a Légierő Zenekar Szolnok kedd este hatkor megnyitotta a szolnoki Prima-gála ünnepi műsorfolyamát, az éles szeműek észrevehettek egy különbséget. Az ezúttal is kiválóan muzsikáló zenekart most nem Molnár János őrnagy, a társaság karmestere, hanem Márki Sándor százados vezényelte. Persze nem arról van szó, hogy az őrnagy helyét elfoglalták volna. Ellenkezőleg, ő volt az, aki helyet foglalt – ezúttal a Szigligeti Színház nézőterének első sorában, mivel ő is egyike volt az idei területi Prima-díj jelöltjeinek.

Ujlaki Csaba csillagász (középen) területi Prima-díjat kapott Szolnokon, a 2025. szeptember 16-án megrendezett Prima-gálán

Fotó: Mészáros János

Merthogy 2025-ben is megtartották a Szigligeti Színházban a Prima-gálát. Ez persze nem szokatlan, hiszen a teátrum régről házigazdája az ünnepségnek, amelyet a területi vállalkozói szövetség rendez meg, immár huszonegy éve. És az sem véletlen, hogy a katonazenekar a fellépők között kapott helyet, hiszen az idei gála a zenéről, de főleg a táncról szólt. Erről dr. Lits József, a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetsége vármegyei elnöke beszélt köszöntőjében.

Lits József: tenni kell a sikerekért

Az elnök Nietzschét idézve a tánc, a mozgás fontosságát méltatta. – Az egész élet egy tánc. A festő az ecsetjével táncol, a zenész a hangjegyekkel, az építész a formákkal, a sportoló a mozgás szépségét mutatja be – fogalmazott. Hangsúlyozta, a kultúra és a művészet egymással karöltve teszik szebbé az életet, együtt viszik előre a világot. A kemény munka persze a sportban is jelen van, és mint dr. Lits József rámutatott, ez jelenti a kapcsolatot a vállalkozói világgal.

Aki vinni akarja valamire, annak vállalkozóként is tennie kellett érte. Piaci szegmenst kell találni, teljesíteni kell, reagálni kell a kihívásokra, ki kell javítani a hibákat

– sorolta. Szólt arról, ez évben már a huszonegyedik alkalommal köszöntik a gála keretein belül a térség jeles személyiségeit. És örömmel tölti el, hogy mindig találnak a díjra érdemeseket.

A vendéglátó Szigligeti Színház részéről Barabás Botond igazgató mondott köszöntőt. Szólt arról, hogy a színház éppúgy a találkozások helye, mint a vállalkozói közösség. Szavai szerint e helyeken az ötlet, a bátorság és a kitartás találkozik. Utóbbiak kapcsán példaképnek nevezte dr. Lits Józsefet.