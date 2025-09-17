3 órája
Lehengerlő műsor, színvonalas ünnepség, meghatott díjazottak: ilyen volt a 2025-ös Prima-gála Szolnokon – galériával
A tánc köré épült a 2025-ös jászkunsági Prima-gála, amelyen a szokásokhoz híven idén is elismerték az oktatás, kultúra, tudomány és a sport legjobbjait. Az ez évi területi Prima-díjat egy neves csillagász, egy közismert televíziós és a térség egyik legnépszerűbb zenekarának karmestere kapta.
Amikor a Légierő Zenekar Szolnok kedd este hatkor megnyitotta a szolnoki Prima-gála ünnepi műsorfolyamát, az éles szeműek észrevehettek egy különbséget. Az ezúttal is kiválóan muzsikáló zenekart most nem Molnár János őrnagy, a társaság karmestere, hanem Márki Sándor százados vezényelte. Persze nem arról van szó, hogy az őrnagy helyét elfoglalták volna. Ellenkezőleg, ő volt az, aki helyet foglalt – ezúttal a Szigligeti Színház nézőterének első sorában, mivel ő is egyike volt az idei területi Prima-díj jelöltjeinek.
Merthogy 2025-ben is megtartották a Szigligeti Színházban a Prima-gálát. Ez persze nem szokatlan, hiszen a teátrum régről házigazdája az ünnepségnek, amelyet a területi vállalkozói szövetség rendez meg, immár huszonegy éve. És az sem véletlen, hogy a katonazenekar a fellépők között kapott helyet, hiszen az idei gála a zenéről, de főleg a táncról szólt. Erről dr. Lits József, a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetsége vármegyei elnöke beszélt köszöntőjében.
Lits József: tenni kell a sikerekért
Az elnök Nietzschét idézve a tánc, a mozgás fontosságát méltatta. – Az egész élet egy tánc. A festő az ecsetjével táncol, a zenész a hangjegyekkel, az építész a formákkal, a sportoló a mozgás szépségét mutatja be – fogalmazott. Hangsúlyozta, a kultúra és a művészet egymással karöltve teszik szebbé az életet, együtt viszik előre a világot. A kemény munka persze a sportban is jelen van, és mint dr. Lits József rámutatott, ez jelenti a kapcsolatot a vállalkozói világgal.
Aki vinni akarja valamire, annak vállalkozóként is tennie kellett érte. Piaci szegmenst kell találni, teljesíteni kell, reagálni kell a kihívásokra, ki kell javítani a hibákat
– sorolta. Szólt arról, ez évben már a huszonegyedik alkalommal köszöntik a gála keretein belül a térség jeles személyiségeit. És örömmel tölti el, hogy mindig találnak a díjra érdemeseket.
A vendéglátó Szigligeti Színház részéről Barabás Botond igazgató mondott köszöntőt. Szólt arról, hogy a színház éppúgy a találkozások helye, mint a vállalkozói közösség. Szavai szerint e helyeken az ötlet, a bátorság és a kitartás találkozik. Utóbbiak kapcsán példaképnek nevezte dr. Lits Józsefet.
Színvonalas táncos produkciókkal ünnepeltek a gálán
Az est valóban nem szűkölködött látványos táncos-zenés produkciókban. A katonaegyüttes után felléptek a Magyar Táncművészeti Egyetem növendékei, akik balettelőadást hoztak a közönségnek. Majd Rauschenberger Nikolett rúdsport- és légtornász bemutatója következett. Mozdulatait a zene mellett Szolnokról, a város nevezetes helyszíneiről készült pillanatképek kísérték. Színpadra léptek a New Step Fitnesz- és Táncstúdió tanítványai és a SzolDance TSE csoportja is. Fellépéseik külön-külön is élményszámba mentek, de az igazi csattanó közös produkciójuk volt. Az előadók sorát a Tisza Táncegyüttes zárta, a tőlük megszokott, színvonalas fellépéssel.
Ők kaptak területi Prima-díjat 2025-ben a Jászkunságban
Maradva a magas színvonalnál: 2025-ben tíz jászkunsági kiválóság neve került a jelölti listára. Mint a gálán is elhangzott, a Prima-jelöltség már önmagában jelentős érdem, így szerepeljen még egyszer az idei aspiránsi névsor:
- Alvári Csaba (Építészet kategória);
- Benedek Szabolcs (Irodalom),
- Kecső Endre (Képző- és Iparművészet),
- Kis Mónika (Sport),
- Molnár János (Zeneművészet),
- Szeivold Andrea (Oktatás és köznevelés),
- Szűcs Judit (Népművészet és közművelődés),
- Tálas László (Ismeretterjesztés és média),
- Ujlaki Csaba (Tudomány),
- Zelei Gábor (Színház-, film- és táncművészet).
A beérkezett szavazatok és az ez ügyben döntő tanács határozata alapján közülük került ki a három Prima-díjas, valamint a közönség- és különdíjas.
Területi Prima-gála SzolnokonFotók: Mészáros János
Aki 2025-ben Prima-díjat kapott, a magyar tudomány kategória jelöltje, Ujlaki Csaba, a magyar ismeretterjesztés és média kategória jelöltje, Tálas László, valamint a magyar zeneművészet kategória jelöltje, Molnár János. A közönségdíjat a népművészet kategóriából Szűcs Judit kapta meg. Különdíjban részesült a magyar oktatás és köznevelés kategória jelöltje, Szeivold Andrea. A kitüntetettek a díj és a jelentős pénzjutalom mellé Szmrecsányi Boldizsár, Égre törő íjász című plasztikáit kapták meg.
– Érzem a szeretetet, hatalmas megtiszteltetés számomra a díj, egyben nagy feladat, hogy ne térjek el az eddigi úttól – mondott köszönetet az elismerés kapcsán Ujlaki Csaba. – Égre törő íjász a szobor neve, hát én is az ég felé török ezután is. Továbbra is várok mindenkit a távcsövem mellé – fogalmazott a csillagász.
– Mindenkinek a lelkében van egy üveggyöngy, amit gyűjt, de homályos a kép, amíg valami nagy dolog nem történik. Most éles a kép – szólt Tálas László. A televíziós szakember köszönetet mondott dr. Lits Józsefnek az estért, egyúttal reményét fejezte ki, hogy még sokáig szervezi meg a vármegyei VOSZ-elnök a területi Prima-gálát.
– Zenélni könnyebb az emberek előtt, mint kiállni és beszélni – jegyezte meg Molnár János, kiemelve, sokat jelent számára az elismerés.
Sok nehézség, küzdelem vezetett idáig, kitartás kellett hozzá. De mindig jó emberek vettek körül. Nekik szeretnék most köszönetet mondani
– mondta el a karnagy.
És a taps? Nos, az a fentiek szavait követően nem volt kisebb, mint egy jó Légierő Zenekar-produkció után.
Számos díjat átadtak az idei Prima-gálán
A 2025-ös jászkunsági Prima-gálán is számos elismerést átadtak. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Év vállalkozója díjat idén Jeneiné dr. Tánczos Borbála érdemelte ki. Presztízsdíjat vehetett át továbbá Fülöp Attila, a Galéria Étterem ügyvezetője. Az év pizzakereskedője címet Mészáros Gábor, az év kozmetikusmestere címet pedig Zubik Zita kapta meg. Az év kézművesterméket gyártó mestere elismerésben részesült Oroszné Szatmári Anikó, az év állatorvosa címet dr. Sulyok Attilának adták át. Tolvaj Balázs személyében ismerték el az év karosszérialakatosát, Gulyka Lászlót mint az év méhészét köszöntötték. Az év ellenőr zászlósa Kiss Zoltán zászlós, az év zászlósa Rácz Csaba lett. A VOSZ Terenyi Krisztina alezredest ismerte el az év ezredparancsnok-helyetteseként, az év rendőre címet Bajári Attila rendőr ezredesnek adták át. Az Accell Hunland által felajánlott kerékpárokat Kecső Endre és Zelei Gábor vihették haza. Kiemelkedő sportteljesítményéért és áldozatos munkájáért nagy értékű elektromos biciklit adták át Csikós Zsóka világ- és Európa-bajnok kajakosnak. Teljesítményük elismeréséért értékes tárgyi jutalomban részesült Lánczi Zaránd és Budai Kevin, akik idén 21,8 kilométeres távon nyertek világbajnokságot kajak párosban.