szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

1 órája

Megvan a névsor: ők kapták idén a Prima-díjakat Szolnokon – galériával

Címkék#Prima-díj#gála#elismerés

Elismerte a kiemelkedő alkotói teljesítményeket kedden a VOSZ. Kiderült, kik kaptak területi Prima-díjat 2025-ben a Jászkunságban.

Rózsa Róbert

Kedd este, a Szigligeti Színházban adta át a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Príma-díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége vármegyei szervezete. A nagyszabású gálán a tudomány, kultúra, sport, oktatás, ismeretterjesztés terén kiemelkedő teljesítményt nyújtókat ismerték el a nagy presztízsű, jelentős anyagi támogatással is járó díjakkal.

területi prima-díj, területi prima-díj, prima, gála, Szolnok, VOSZ, Lits József
Átadták a 2025-ös területi Prima-díjakat a Jászkunságban
Fotó: Mészáros János

Ők kaptak területi Prima-díjat 2025-ben a Jászkunságban

Területi Prima-gála Szolnokon

Fotók: Mészáros János

Prima-díjat kapott 2025-ben a magyar tudomány jelöltje, Ujlaki Csaba, a magyar ismeretterjesztés és média kategória jelöltje, Tálas László és a magyar zeneművészet kategória jelöltje, Molnár János. A Közönségdíjat a népművészet kategória jelöltje, Szűcs Judit érdemelte ki. Különdíjban részesült a magyar oktatás és köznevelés kategória jelöltje, Szeivold Andrea.

Részletek hamarosan a Szoljon.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu