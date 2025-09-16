1 órája
Megvan a névsor: ők kapták idén a Prima-díjakat Szolnokon – galériával
Elismerte a kiemelkedő alkotói teljesítményeket kedden a VOSZ. Kiderült, kik kaptak területi Prima-díjat 2025-ben a Jászkunságban.
Kedd este, a Szigligeti Színházban adta át a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Príma-díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége vármegyei szervezete. A nagyszabású gálán a tudomány, kultúra, sport, oktatás, ismeretterjesztés terén kiemelkedő teljesítményt nyújtókat ismerték el a nagy presztízsű, jelentős anyagi támogatással is járó díjakkal.
Ők kaptak területi Prima-díjat 2025-ben a Jászkunságban
Területi Prima-gála SzolnokonFotók: Mészáros János
Prima-díjat kapott 2025-ben a magyar tudomány jelöltje, Ujlaki Csaba, a magyar ismeretterjesztés és média kategória jelöltje, Tálas László és a magyar zeneművészet kategória jelöltje, Molnár János. A Közönségdíjat a népművészet kategória jelöltje, Szűcs Judit érdemelte ki. Különdíjban részesült a magyar oktatás és köznevelés kategória jelöltje, Szeivold Andrea.
Részletek hamarosan a Szoljon.hu-n.