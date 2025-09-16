Megvan a névsor: ők kapták idén a Prima-díjakat Szolnokon – galériával

Kedd este, a Szigligeti Színházban adta át a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területi Príma-díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége vármegyei szervezete. A nagyszabású gálán a tudomány, kultúra, sport, oktatás, ismeretterjesztés terén kiemelkedő teljesítményt nyújtókat ismerték el a nagy presztízsű, jelentős anyagi támogatással is járó díjakkal.

Átadták a 2025-ös területi Prima-díjakat a Jászkunságban

Fotó: Mészáros János

Ők kaptak területi Prima-díjat 2025-ben a Jászkunságban