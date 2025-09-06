szeptember 6., szombat

Jó hangulatban teltek a napok

21 perce

Testvértelepülésükre látogattak az abonyiak, az Aranycsapat is fontos szerepet kapott

Címkék#delegáció#Szenes Nap#esemény

Idén is ellátogatott egy abony delegáció a Farkaslaki Szenes Napokra, ahol ráadásul egy közkedvelt abonyi zenekar is színpadra lépett. A programsorozat mellett sor került egy barátságos labdarúgó-mérkőzésre, valamint az Aranycsapat emléktáblájának felavatására is. Testvértelepülésükre látogattak tehát az abonyiak.

Nyitrai Fanni

Idén rendezték meg a XXIII. Farkaslaki Szenes Napokat Erdélyben, amelyen Abony is képviseltette magát. A testvértelepülésre civilek, labdarúgók, a polgármesteri hivatal munkatársai, valamint városvezetők érkeztek, akiknek a beszámolók szerint csodálatos vendéglátásban volt részük. A képviselő-testület tagjai közül Kovács László, a városfejlesztési bizottság elnöke, valamint Molnár Gábor, a pénzügyi bizottság elnöke képviselték Abony városát.

abonyi delegáció az erdélyi testvértelepülésükön
Az abonyi delegáció erdélyi testvértelepülésükön
Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

Idén is ellátogattak testvértelepülésükre az abonyiak

Abony város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint az abonyiak egy nagyobb delegációval érkeztek az erdélyi Szenes Napokra. Az eseményen a Gríz zenekar is színpadra lépett, akik fergeteges hangulatot teremtettek.

abonyi zenekar fellépése Erdélyben
Az abonyi zenekar Farkaslakán, a Szenes Napokon lépett fel
Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

Szombaton a város szenior labdarúgóié volt a főszerep, akik egy hagyományos tornán vettek részt. A program nyitóeseménye az Aranycsapat emléktábla-avatása volt, mely a nemzeti összetartozást jelképezte. Az eseményen ifjabb Buzánszky Jenő, a legendás labdarúgó fia is beszédet mondott.

Aranycsapat emléktábla Farkaslakán
Az Aranycsapat emléktábla a nemzeti összetartozást szimbolizálja
Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

A város focistái eredményesen zárták a szombati mérkőzéseket, és a jobb gólaránynak köszönhetően végül Abony nyerte el a kupát. A csapat legyőzte a székelyszentléleki, bogárfalvai és malomfalvai labdarúgókat, míg a farkaslaki gárdával döntetlent játszottak.

Tamási Áron székely magyar író sírja
Tamási Áron, Kossuth-díjas székely magyar író sírjának koszorúzása
Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

A további napok is eseménydúsnak bizonyultak. A delegáció ugyanis részt vett egy ünnepi szentmisén, majd megkoszorúzták Tamási Áron sírját is.

 

