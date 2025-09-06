21 perce
Testvértelepülésükre látogattak az abonyiak, az Aranycsapat is fontos szerepet kapott
Idén is ellátogatott egy abony delegáció a Farkaslaki Szenes Napokra, ahol ráadásul egy közkedvelt abonyi zenekar is színpadra lépett. A programsorozat mellett sor került egy barátságos labdarúgó-mérkőzésre, valamint az Aranycsapat emléktáblájának felavatására is. Testvértelepülésükre látogattak tehát az abonyiak.
Idén rendezték meg a XXIII. Farkaslaki Szenes Napokat Erdélyben, amelyen Abony is képviseltette magát. A testvértelepülésre civilek, labdarúgók, a polgármesteri hivatal munkatársai, valamint városvezetők érkeztek, akiknek a beszámolók szerint csodálatos vendéglátásban volt részük. A képviselő-testület tagjai közül Kovács László, a városfejlesztési bizottság elnöke, valamint Molnár Gábor, a pénzügyi bizottság elnöke képviselték Abony városát.
Idén is ellátogattak testvértelepülésükre az abonyiak
Abony város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint az abonyiak egy nagyobb delegációval érkeztek az erdélyi Szenes Napokra. Az eseményen a Gríz zenekar is színpadra lépett, akik fergeteges hangulatot teremtettek.
Szombaton a város szenior labdarúgóié volt a főszerep, akik egy hagyományos tornán vettek részt. A program nyitóeseménye az Aranycsapat emléktábla-avatása volt, mely a nemzeti összetartozást jelképezte. Az eseményen ifjabb Buzánszky Jenő, a legendás labdarúgó fia is beszédet mondott.
A város focistái eredményesen zárták a szombati mérkőzéseket, és a jobb gólaránynak köszönhetően végül Abony nyerte el a kupát. A csapat legyőzte a székelyszentléleki, bogárfalvai és malomfalvai labdarúgókat, míg a farkaslaki gárdával döntetlent játszottak.
A további napok is eseménydúsnak bizonyultak. A delegáció ugyanis részt vett egy ünnepi szentmisén, majd megkoszorúzták Tamási Áron sírját is.
Enyhült a tűzveszély: csupán nyolc vármegyében érvényes még a korlátozás
Bankfióktól cukrászdán át edzőteremig egy rakás ismert üzlet helyiségei eladóak Szolnokon