Soha nem látott összefogás indult egy családért, akiknek hónapok óta nincs fedél a fejük felett

Cibakháza külterületén egy család hónapok óta egy tető nélküli házban él, de most a helyiek összefogtak, hogy megmentsék az otthonukat. Megható összefogás bontakozott ki a közösségi médiában.

A tető nélküli ház a Földvári úton található. Cibakháza lakosai összefogtak, hogy ismét fedél legyen a család feje felett

Fotó: Beküldött

Tető nélküli házban él a család, összefogtak értük

A Földvári út 5. szám alatt álló ház tetejének középső része hiányzik, így a család szó szerint a csillagokra néz esténként. Bár a szerkezetet részben kijavították, tetőléc és cserép híján az őszi eső és a közelgő tél súlyosan veszélyezteti az ingatlant, és a benne élő embereket.

Az akciót Kovács Péter Pál cibakházi lakos indította el, aki így mesélt a kezdetekről:

Nap mint nap arra járok, és látom, hogy laknak az ingatlanban, de a teteje felújításra szorulna. A tulajdonomban van mintegy 400 cserép, amit nagyon szívesen felajánlok nekik, de előtte a szerkezetet is meg kellene erősíteni. Ezért írtam a helyi csoportba, hogy hátha a közösség összefogásából eredően tető kerül a család feje fölé, és nem áznak szét az ősszel, illetve a télen.

A poszt hamar lavinát indított el. Egyre többen jelezték, hogy cserepet adományoznának, mások munkával vagy akár főzéssel járulnának hozzá a közös ügyhöz. Egy felajánló azt írta: ha másban nem, bográcsos paprikáskrumplival segít annak, aki a tetőn dolgozik.

A jó szándékú felhívásra egy emberként reagált a nagyközség.

Cibakházán jelesre vizsgáztak emberségből az ott élők

– írta több kommentelő.

Az adományoknak köszönhetően mára elegendő cserép gyűlt össze, most azonban egy tetőfedő mesterre lenne szükség, aki helyére tudja tenni az anyagot, és pótolja a hiányzó tetőléceket, hogy a ház újra biztonságot nyújtson a családnak.