Emberségből jeles

26 perce

Soha nem látott összefogás indult egy családért, akiknek hónapok óta nincs fedél a fejük felett

Címkék#Cibakháza#összefogás indult#tető felújítás

Egy helyi család helyzete mozgatta meg a közösségi oldalakat. Az összefogás példája lett Cibakháza, ahol egy család jó ideje tető nélküli házban éli mindennapjait. Remélhetőleg azonban már nem sokáig!

Major Angéla

Cibakháza külterületén egy család hónapok óta egy tető nélküli házban él, de most a helyiek összefogtak, hogy megmentsék az otthonukat. Megható összefogás bontakozott ki a közösségi médiában.

Mindenki segíteni próbál Cibakházán egy tető nélküli házban élő családnak.
A tető nélküli ház a Földvári úton található. Cibakháza lakosai összefogtak, hogy ismét fedél legyen a család feje felett
Fotó: Beküldött

Tető nélküli házban él a család, összefogtak értük

A Földvári út 5. szám alatt álló ház tetejének középső része hiányzik, így a család szó szerint a csillagokra néz esténként. Bár a szerkezetet részben kijavították, tetőléc és cserép híján az őszi eső és a közelgő tél súlyosan veszélyezteti az ingatlant, és a benne élő embereket.

Az akciót Kovács Péter Pál cibakházi lakos indította el, aki így mesélt a kezdetekről:

Nap mint nap arra járok, és látom, hogy laknak az ingatlanban, de a teteje felújításra szorulna. A tulajdonomban van mintegy 400 cserép, amit nagyon szívesen felajánlok nekik, de előtte a szerkezetet is meg kellene erősíteni. Ezért írtam a helyi csoportba, hogy hátha a közösség összefogásából eredően tető kerül a család feje fölé, és nem áznak szét az ősszel, illetve a télen.

A poszt hamar lavinát indított el. Egyre többen jelezték, hogy cserepet adományoznának, mások munkával vagy akár főzéssel járulnának hozzá a közös ügyhöz. Egy felajánló azt írta: ha másban nem, bográcsos paprikáskrumplival segít annak, aki a tetőn dolgozik.

A jó szándékú felhívásra egy emberként reagált a nagyközség

Cibakházán jelesre vizsgáztak emberségből az ott élők

– írta több kommentelő.

Az adományoknak köszönhetően mára elegendő cserép gyűlt össze, most azonban egy tetőfedő mesterre lenne szükség, aki helyére tudja tenni az anyagot, és pótolja a hiányzó tetőléceket, hogy a ház újra biztonságot nyújtson a családnak.

 

