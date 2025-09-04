szeptember 4., csütörtök

Kiszivárgott terv

A kommunikációs ágazatra is kedvezőtlenül hatna a Tisza-adó – videóval

A Tisza Párt olyan adórendszer bevezetését kezdeményezné, mellyel szinte senki sem járna jól. A Tisza-adó az információs és kommunikációs ágazatban dolgozókra is kiterjedne.

Szoljon.hu

Nagyon kétségbe vagyok esve, mert ha ők nyernek, akkor nekünk végünk. Így reagált egy jászkunsági édesanya a közelmúltban kiszivárgott adótervre. Jól látszik, hogy a vármegyei emberek is komoly aggodalommal figyelik a Tisza-adó körüli híreket. Talán nem véletlenül, hiszen az általuk tervezett adózás szinte minden munkavállalót érint.

Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Tanárok, nevelők, banki szakemberek, gazdák. Közülük sokan húznák a rövidebbet a Tisza-adó bevezetésével. Mellettük még számos ágazat dolgozóit érintené a progresszív adózás. Így például az újságírókat, tévés szakembereket.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint a térségben az információs és kommunikációs ágazatban dolgozók nettó átlagkeresete (közfoglalkoztatottak nélkül) 428 392 forint, ami bruttó 620 843 forintnak felel meg. Jelenleg a 15 százalékos szja mellett havi 93 126 forint adót fizetnek.

A Tisza Párt elképzelése azonban 22 százalékos adókulcsot írna elő az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az szja összege havi szinten 107 419 forintra emelkedne. Ez éves szinten meghaladná a 171 ezer forintot. Négy esztendő alatt ez bizony közel 690 ezer forintot jelentene.

 

