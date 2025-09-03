"Végünk lesz!” – így reagálnak a jászkunságiak a kiszivárgott adótervre – videóval

Komoly aggodalommal figyelik a jászkunsági emberek a Tisza-adó körüli híreket. A Magyar Péter vezette párt adótervei sokakat félelemmel töltenek el, hiszen a progresszív, többkulcsos adórendszer bevezetése már az átlagkeresők pénztárcáját is megterhelné.A www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval.

A Tisza-adó miatt Lázókné Mándi Jolán rendkívül borúlátó

Fotó: Képernyőkép a videóból

Tisza-adó: belső viták és tagadás után beismerés

Az Index birtokába került iratok szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – Dálnoki Áron vezetésével – dolgozta ki a koncepciót. A párt vezetői a hírek megjelenése után először tagadták a terveket, de belső fórumokon elismerték, hogy választási győzelem esetén adóemelés jöhet. Tarr Zoltán például arról beszélt a tiszás fórumon, hogy „a választások után mindent lehet”, de addig erről nem szabad nyilvánosan beszélni.

Ézsiás Antal nyugdíjasként így fogalmazott:– A napi sajtóban, televízióban gyakran hallom, hogy a Tisza Párt adóreformot akar. Nem csak az a tragédia, hogy sávos adózást vezetnének be, hanem az is, hogy a családi és gyermekek után járó kedvezményeket is elvennék. Engem koromnál fogva már kevéssé érint, hiszen nyugdíjas vagyok, de másokat nagyon sajnálok, és óvnám őket attól, hogy ezt megengedjék.

Lázókné Mándi Jolán édesanyaként sokkal borúlátóbb. – Nagyon kétségbe vagyok esve, mert ha ők nyernek, akkor nekünk végünk. A családi kedvezmények nélkül hatalmas bajba kerülnek a fiatalok, a többgyermekes családok. Én mindenkit figyelmeztetek: ha a Tisza-adó bevezetésre kerül, abból csak óriási problémák lesznek.

A tervet a párt vezetői kezdetben tagadták, ám belső fórumokon maguk ismerték el, hogy választási győzelem esetén adóemelés jöhet. Tarr Zoltán például arról beszélt, hogy „a választások után mindent lehet”, de addig erről ne essen szó nyilvánosan.

A Tisza Párt gazdasági munkacsoportját Dálnoki Áron vezeti, és a program több közgazdász, köztük Bod Péter Ákos és Kármán András kezén is átment – írta meg a Magyar Nemzet. A kormánypárti oldalon Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője úgy nyilatkozott: a terv a dolgozók hatvan százalékát érintené, vagyis nem csupán a legjobban keresők adóját emelnék.