„Átver a Tisza” – Kötcsén indult el az adóellenes kampány
A választási küzdelem új fejezetéhez érkezett: Kötcsén startolt a Tisza-adó elleni kampány. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint a Tisza Párt félrevezeti az embereket.
Erős üzenettel indított Kötcsén a Nemzeti Ellenállás Mozgalom: szerintük a Tisza Párt többkulcsos adóterve átverés. A szervezet hangsúlyozza, Magyar Péterék elhallgatják a választóktól, hogy az új rendszer széles rétegeket sújtana, nemcsak a leggazdagabbakat.
A kampányvideóban Tarr Zoltán sokat idézett mondatát is bemutatják: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Ez a kijelentés a mozgalom szerint egyértelműen mutatja a Tisza valódi szándékait.
A mozgalom létrehozta a tiszaado.hu oldalt is, ahol kalkulátorral mindenki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle az új adórendszer – írja a Magyar Nemzet. Az akció célja, hogy az igazság mindenkihez eljusson, és a választók ne dőljenek be a megtévesztő ígéreteknek.
Kötcse ezzel a politikai vita középpontjába került, hiszen itt indult el az a kampány, amely a Tisza-adó valódi természetét kívánja megmutatni.
