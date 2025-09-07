„Átver a Tisza” – Kötcsén indult el az adóellenes kampány

Erős üzenettel indított Kötcsén a Nemzeti Ellenállás Mozgalom: szerintük a Tisza Párt többkulcsos adóterve átverés. A szervezet hangsúlyozza, Magyar Péterék elhallgatják a választóktól, hogy az új rendszer széles rétegeket sújtana, nemcsak a leggazdagabbakat.

Kampány indult a Tisza-adó ellen

A kampányvideóban Tarr Zoltán sokat idézett mondatát is bemutatják: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Ez a kijelentés a mozgalom szerint egyértelműen mutatja a Tisza valódi szándékait.

A mozgalom létrehozta a tiszaado.hu oldalt is, ahol kalkulátorral mindenki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle az új adórendszer – írja a Magyar Nemzet. Az akció célja, hogy az igazság mindenkihez eljusson, és a választók ne dőljenek be a megtévesztő ígéreteknek.

Kötcse ezzel a politikai vita középpontjába került, hiszen itt indult el az a kampány, amely a Tisza-adó valódi természetét kívánja megmutatni.