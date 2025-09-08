Ők sem maradnának ki: az autószerelők is törhetnék fejüket a Tisza-adó miatt

Az autóipari dolgozók is a Tisza-adó nagy vesztesei lennének. Ahogyan azok, akik eladják és javítják a járműveket. A matekozás esetükben is kellemetlen meglepetést okoz. Nézzék csak!

Nem örülnének az autószerelők sem a Tisza-adó bevezetésének

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Manapság kevesen élünk autó nélkül. A családi logisztikában szinte már elengedhetetlen, hogy rendelkezzünk valamilyen járművel. De mi történik, ha elromlik a járgány? Autószerelőhöz visszük. A szakemberek az olykor összetett javítási feladatok mellett a megemelt adózás miatt is vakarhatják a fejüket a jövőben.

Az autószerelők is megemlegetnék a Tisza-adót

A KSH adatai alapján a kereskedelmi ágazatban és gépjárműjavítás szektorban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 495 206 forint volt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Jelenleg ez havi 74 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent.

Ha azonban megvalósulna a Tisza-adó, akkor ez közel 80 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten mintegy 5500, éves szinten 65 973, négy évre vetítve pedig 263 892 forintos különbséget jelentene.

Valószínűleg nem örülnének ennek az autószerelők, a veszteségük kompenzálása valószínűleg ránk, ügyfelekre is kihatna.

Önt érintené az adóemelés? Itt kikalkulálhatja!