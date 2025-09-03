3 órája
Szomorúan számolhatnák fizetésüket a banki dolgozók és a biztosítási szakemberek is
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei banki dolgozók zsebéből is mellbevágó összeget venne ki Magyar Péter megszorítása, a nemrégiben kiszivárgott Tisza-csomag terve. Kiszámoltuk: a Tisza-adóval éves szinten ők mennyivel kevesebbet vinnének haza, ha kormányra kerülne a Tisza.
Kevés munkavállaló van, akit ne érintene negatívan a Tisza-adó. Egy dokumentum szerint Magyar Péterék – kormányzati szerepkörben – eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. Számos ágazat mellett a pénzügyi szektor dolgozói sem örülnének ennek.
A banki szakemberek is megemlegetnék a Tisza-adót
Egy kis számítással megválaszolható a kérdés, hogy miért jelentene bosszúságot számukra a szja-változás.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a pénzügyi ágazatban dolgozók és a biztosítási tevékenységet végzők átlagos bruttó keresete 548 380 forint, amely 397 874 forintos nettó jövedelmet jelent. A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja mellett ez havi 82 257 forint adófizetési kötelezettséggel jár.
A Tisza Párt elképzelése szerint azonban az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre már 22 százalékos kulcs vonatkozna. Ez a pénzügyi és biztosítási ágazatban dolgozók esetében havi 91 477 forintos szja-terhet eredményezne. Minden hónapban közel 10 ezer forinttal kevesebb maradna a fizetésből, ami éves szinten 110 639 forintos, négy év alatt pedig 442 557 forintos veszteséget okozna.
Ön is kiszámolhatja!
Kedves olvasónk! Hogy hogyan érintené mindez önt, hogy pontosan mekkora adóemelést jelentene ez, könnyen kiszámolhatja a Tisza-adó kalkulátor segítségével.