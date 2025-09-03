Szomorúan számolhatnák fizetésüket a banki dolgozók és a biztosítási szakemberek is

Kevés munkavállaló van, akit ne érintene negatívan a Tisza-adó. Egy dokumentum szerint Magyar Péterék – kormányzati szerepkörben – eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. Számos ágazat mellett a pénzügyi szektor dolgozói sem örülnének ennek.

A banki dolgozókat is sújtaná a Tisza-adó

Fot: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

A banki szakemberek is megemlegetnék a Tisza-adót

Egy kis számítással megválaszolható a kérdés, hogy miért jelentene bosszúságot számukra a szja-változás.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a pénzügyi ágazatban dolgozók és a biztosítási tevékenységet végzők átlagos bruttó keresete 548 380 forint, amely 397 874 forintos nettó jövedelmet jelent. A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja mellett ez havi 82 257 forint adófizetési kötelezettséggel jár.

A Tisza Párt elképzelése szerint azonban az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre már 22 százalékos kulcs vonatkozna. Ez a pénzügyi és biztosítási ágazatban dolgozók esetében havi 91 477 forintos szja-terhet eredményezne. Minden hónapban közel 10 ezer forinttal kevesebb maradna a fizetésből, ami éves szinten 110 639 forintos, négy év alatt pedig 442 557 forintos veszteséget okozna.