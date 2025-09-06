szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jászkunság

2 órája

Padlóra küldheti a burkolókat, kőműveseket, ácsokat és szobafestőket is az adóemelés

Címkék#következmény#Tisza-adó#építőipar

A burkolók, kőművesek, ácsok és szobafestők évek munkájával vívták ki a megbecsülést. A Tisza-adó évente 164–364 ezer forintot venne ki a szakik zsebéből, ami egy család teljes éves fűtési költségének is megfelelhet.

Szoljon.hu

Az építőipar az elmúlt években újra erőre kapott. A burkolók, kőművesek, ácsok, szobafestők, villanyszerelők, gépészek és segédmunkások végre tisztességes bérhez jutottak, sokan közülük visszatértek külföldről is. A szakik munkája ismét megbecsülést élvezett, és a családok számára is elérhetőbbé vált az otthonteremtés. Most azonban a Tisza Párt progresszív adótervei újra veszélybe sodorhatják ezt a nehezen kivívott stabilitást. Tarr Zoltán alelnök etyeki kijelentése – „választást kell nyerni, utána minden lehet” – világossá tette, hogy egy háromkulcsos szja-rendszer körvonalazódik. Bár Magyar Péter pártelnök a kiszivárgott felvételt hamisítványnak nevezte, a számok azt mutatják, a Tisza-adó elsősorban a dolgozókat sújtaná.

Tisza-adó hatása az építőiparra
Egy család egész éves fűtési költségével rövidíteni meg az építőiparban dolgozók bérét a Tisza-adó
Fotó: Huszár Márk (MW archív)

A Tisza-adó az építőipart is padlóra küldené

Az adókalkulációk szerint egy átlagos építőipari munkás, aki bruttó 612 ezer forintot keres, ma nagyjából 407 ezret vihet haza. A Tisza-terv havi 13 689 forinttal csökkentené a nettót, ami évente 164 264 forintos veszteséget jelent. Ez egy átlagos család teljes éves fűtési költségének felel meg, vagy egy havi étkezési kiadásnak. A jobban kereső szakik – például tapasztalt burkolók, villanyszerelők vagy ácsok – még nagyobb árat fizetnének. 

A bruttó 850 ezres keresetből jelenleg 565 ezer forint marad, a tervezett adókulcsok mellett azonban csak 535 ezer. Ez havonta több mint 30 ezer, évente 364 ezer forint mínusz, ami egy komolyabb lakásfelújítás vagy egy családi nyaralás költsége. A különbség kézzelfogható: miközben az áfacsökkentés csupán pár száz forintot hagyna a kasszában, a szakik borítékjából minden hónapban tízezrek tűnnének el.

Sok szakembert veszíthet az ország

A következmények messze túlmutatnak a munkások fizetésén. Ha a burkolók, kőművesek, szobafestők, ácsok és más mesterek jövedelme tartósan csökken, sokan újra Ausztriában vagy Németországban keresnének megélhetést. Ez elmélyítené a szakemberhiányt: lelassulnának az építkezések, drágábbá válna minden felújítás, és hónapokat kellene várni egy egyszerű villanyszerelésre vagy tetőjavításra. Az adóemelés tehát nemcsak a szakik pénztárcáját érinti, hanem minden család életét. A tét nem kevesebb, mint az otthonteremtés jövője – hogy lesz-e elég szakember, aki felhúzza a falakat, kifesti a szobát, leburkolja a fürdőt vagy kijavítja a hibás vezetéket.

Számolja ki Ön is, hogy Önt hogyan érintené a Tisza Párt adóterve!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu