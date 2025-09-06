Padlóra küldheti a burkolókat, kőműveseket, ácsokat és szobafestőket is az adóemelés

Az építőipar az elmúlt években újra erőre kapott. A burkolók, kőművesek, ácsok, szobafestők, villanyszerelők, gépészek és segédmunkások végre tisztességes bérhez jutottak, sokan közülük visszatértek külföldről is. A szakik munkája ismét megbecsülést élvezett, és a családok számára is elérhetőbbé vált az otthonteremtés. Most azonban a Tisza Párt progresszív adótervei újra veszélybe sodorhatják ezt a nehezen kivívott stabilitást. Tarr Zoltán alelnök etyeki kijelentése – „választást kell nyerni, utána minden lehet” – világossá tette, hogy egy háromkulcsos szja-rendszer körvonalazódik. Bár Magyar Péter pártelnök a kiszivárgott felvételt hamisítványnak nevezte, a számok azt mutatják, a Tisza-adó elsősorban a dolgozókat sújtaná.

Egy család egész éves fűtési költségével rövidíteni meg az építőiparban dolgozók bérét a Tisza-adó

Fotó: Huszár Márk (MW archív)

A Tisza-adó az építőipart is padlóra küldené

Az adókalkulációk szerint egy átlagos építőipari munkás, aki bruttó 612 ezer forintot keres, ma nagyjából 407 ezret vihet haza. A Tisza-terv havi 13 689 forinttal csökkentené a nettót, ami évente 164 264 forintos veszteséget jelent. Ez egy átlagos család teljes éves fűtési költségének felel meg, vagy egy havi étkezési kiadásnak. A jobban kereső szakik – például tapasztalt burkolók, villanyszerelők vagy ácsok – még nagyobb árat fizetnének.

A bruttó 850 ezres keresetből jelenleg 565 ezer forint marad, a tervezett adókulcsok mellett azonban csak 535 ezer. Ez havonta több mint 30 ezer, évente 364 ezer forint mínusz, ami egy komolyabb lakásfelújítás vagy egy családi nyaralás költsége. A különbség kézzelfogható: miközben az áfacsökkentés csupán pár száz forintot hagyna a kasszában, a szakik borítékjából minden hónapban tízezrek tűnnének el.

Sok szakembert veszíthet az ország

A következmények messze túlmutatnak a munkások fizetésén. Ha a burkolók, kőművesek, szobafestők, ácsok és más mesterek jövedelme tartósan csökken, sokan újra Ausztriában vagy Németországban keresnének megélhetést. Ez elmélyítené a szakemberhiányt: lelassulnának az építkezések, drágábbá válna minden felújítás, és hónapokat kellene várni egy egyszerű villanyszerelésre vagy tetőjavításra. Az adóemelés tehát nemcsak a szakik pénztárcáját érinti, hanem minden család életét. A tét nem kevesebb, mint az otthonteremtés jövője – hogy lesz-e elég szakember, aki felhúzza a falakat, kifesti a szobát, leburkolja a fürdőt vagy kijavítja a hibás vezetéket.

Számolja ki Ön is, hogy Önt hogyan érintené a Tisza Párt adóterve!