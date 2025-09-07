Egy családi karácsony ára tűnhet el az informatikusok fizetéséből

Az információs és kommunikációs szektor dolgozói az elmúlt években a magyar gazdaság digitális hátországát alkották. Informatikusok, telekommunikációs szakemberek, újságírók, marketingesek, PR-menedzserek és ügyfélszolgálatosok nélkül nem működne sem az internet, sem a hírszolgáltatás, sem az online ügyintézés. Ők tartják karban a rendszereket, fejlesztik a szoftvereket, hozzák a híreket és biztosítják a mindennapok zavartalan működését. Most azonban a Tisza Párt adóemelési tervei miatt az ő keresetük is drasztikusan csökkenhet. Bár Magyar Péter rendre adócsökkentést ígér, a kiszivárgott dokumentumok és Tarr Zoltán alelnök etyeki elszólása azt mutatja: a Tisza-adó valójában komoly terheket róna a dolgozókra.

Akár 1 millió forinttal is megvághatja az IT-szektorban dolgozók éves fizetését a Tisza-adó

Fotó: Vémi Zoltán (MW archív)

Így írja át az IT-szektorban dolgozók bérét a Tisza-adó

Egy átlagos informatikus vagy kommunikációs szakember bruttó 620 843 forintot keres havonta. Jelenleg ebből körülbelül 528 ezer forint érkezik munkabér-átutalásként, a tervezett kulcsok mellett viszont csak 484 ezer lenne ez a szám. Ez havonta 43 458 forinttal kevesebb, éves szinten pedig 521 496 forintos mínusz. Ez egy család teljes karácsonyi költsége: a fenyőfa, az ünnepi vacsora és az ajándékok együtt. Ha ez hiányzik a fizetésből, szűkösebb lesz az ünnep, kevesebb kerül a fa alá, és a hétköznapokban is bizony meg kell húzni a nadrágszíjat. És ez még csak az átlag. Egy magasabb beosztásban dolgozó IT-középvezető, aki bruttó 1 350 000 forintot keres, évente már 916 ezer forinttal járna rosszabbul. Ez akkora összeg, amiből egy család egyhetes ausztriai síelést fedezhetne – karácsonyostól, szállással, síbérlettel, utazással együtt.

Hová vezethet ez?

A következmények túlmutatnak a bankszámlákon. Ha az információs és kommunikációs szektor szakembereinek keresete ekkora mértékben csökken, az a szolgáltatások színvonalát is rontaná: akadozó hálózat, gyengülő hírszolgáltatás, nehezebben elérhető ügyfélszolgálatok és lassuló digitális fejlődés várhatna az országra. A bizonytalanság pedig előbb-utóbb újra felvetheti az elvándorlás rémét is. A Tisza Párt tervei így nem pusztán számokról szólnak, hanem arról, hogy a családi kassza megbillen, a pénztárca könnyebb lesz, miközben a mindennapok nehezebbé válnak. Magyar mondás szerint „addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér” – csakhogy itt hiába vigyáz az ember, ha Magyar Péter és csapata a takarót egyszerűen rövidebbre vágja.