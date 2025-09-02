szeptember 2., kedd

Tisza-adó

Lelkesen vetnének, de nem aratnának bőségesen a jászkunsági mezőgazdasági dolgozók

A jelenlegi adórendszer alapján mindenkinek egységesen 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, jövedelemtől függetlenül. A Tisza-adó azonban csak az átlag alatti jövedelemmel rendelkezőket hagyná érintetlenül, mindenki más ezrekkel vagy akár tíz, százezrekkel is többet kellene adózzon. A jászkunságiak is megéreznék a változást. Számos szféra mellett a mezőgazdasági dolgozók is.

Szoljon.hu

Könnyű vagy nehéz fizikai munka, szellemi foglalkozás? A Tisza-párt egyiket sem kímélné. A tervezett Tisza-adó sújtaná a pedagógusokat, a közszolgákat és az orvosokat is. A mezőgazdaságban dolgozóktól is sok pénzt venne el.

Számos szféra mellett a mezőgazdasági dolgozók is megéreznék a Tisza-adó súlyát
Fotó: Katona Tibor / Forrás: Illusztráció/MTI

Hiába vetnének, rosszul aratnának. Így is fogalmazhatunk a mezőgazdaságban dolgozók bérével kapcsolatosan, ha figyelembe vesszük a nagy port kavart Tisza-adó tervezetet.

Jócskán variálnának a kulcsokkal

Egy kiszivárgott dokumentum szerint ugyansi Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. Eszerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. A Tisza-adó érintené a jászkunsági mezőgazdasági munkásokat, de akár a halászatban tevékenykedőket is.

Elkaszálná a Tisza-adó a gazdák bérét

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban és halászati ágazatban dolgozók átlagos bruttó keresete 494 921 forint (közfoglalkoztatottak nélkül). Ez 345 479 forintos nettó jövedelmet jelent, s a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja mellett ez havi 74 238 forint adófizetési kötelezettséggel jár.

Amennyiben megvalósulna a Tisza Párt elképzelése, akkor egészen más képet mutatna a matek. A progresszív adózással a mezőgazdaságban tevékenykedők havi 79 716 forintos szja-terhet rónának le, ami éves szinten 65 734 forintos veszteséget okozna. A Tisza-adó tehát négy év alatt több mint kétszázhatvan ezer forintot venne ki a mezőgazdasági dolgozók zsebéből.

Önt hogyan érintené a Tisza-adó?

Kedves olvasónk! Hogy hogyan érintené mindez önt, hogy pontosan mekkora adóemelést jelentene ez, könnyen kiszámolhatja a Tisza-adó kalkulátor segítségével.

 

 

