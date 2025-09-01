szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sok százezer forintos veszteség

1 órája

Alaposan megleckéztetné a Tisza-adó a jászkunsági pedagógusokat is

Címkék#pedagógus#Tisza-adó#KSH#bér

Nem örülnének a pedagógusok sem. Az oktatásban dolgozóknak is komoly terheket okozhat a Tisza-adó. Mutatjuk, hogyan érintené a jászkunsági tanárokat a tervezet!

Szoljon.hu

Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. Eszerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. A Tisza-adó érintené a jászkunsági pedagógusokat is.

Tisza-adó oktatás
Komoly lecke a pedagógusoknak: az oktatásban dolgozók terhei jelentősen emelkednének a Tisza-adó bevezetésével
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Tisza-adó rossz lecke lenne a tanároknak is

Hogy mennyivel csökkenne egy jászkunsági pedagógus fizetése? Évente akár negyedmillió forinttal.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az oktatásban dolgozók átlagos bruttó keresete 685 489 forint, amely 469 061 forintos nettó jövedelmet (közfoglalkoztatottak nélkül) jelent. A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja mellett ez havi 102 823 forint adófizetési kötelezettséggel jár.

A Tisza Párt elképzelése szerint azonban egy nagyot változna. A progresszív adózás az oktatásban dolgozók esetében havi 121 641 forintos szja-terhet eredményezne. Vagyis havonta közel húszezer forinttal kevesebb maradna a fizetésből. Kimondani és leírni is rossz: ez éves szinten 225 811 forintos veszteséget okozna. A Tisza-adó tehát négy év alatt közel egymillió forintot venne ki a pedagógusok zsebéből.

Az átlagfizetésből élők is rosszul járnának

Számos ágazat rosszul járna. Ahogy arról már írtunk: az egészségügyben és a közigazgatásban dolgozók is súlyos ezrektől esnének el.

A KSH adatai szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az átlagos nettó kereset 450 000 forint, ami bruttó 676 692 forintot jelent. A Tisza-adó hatására ebből évente több mint 250 000 forinttal kevesebb maradna a dolgozóknál.

 

