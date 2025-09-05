A jászkunsági fuvarosok is behúzhatnák a féket a Tisza-adó hatására – videóval

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a nyilvánosságra került Tisza Párt belső dokumentuma szerint eltörölnék a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, s helyette progresszív, többkulcsos rendszert vezetnének be. Az úgynevezett Tisza-adó Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is érezhetően csökkentené a dolgozók bevételeit. A szállításban dolgozók is behúzhatnák a féket.

A Tisza-adó számos gazdasági ágazatot, köztük a szállítási- és raktározási szektorban dolgozókat is megterhelné

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Őket is sújtaná a Tisza-adó

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a szállítási, raktározási ágazatban teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 459 197 forint, míg a nettó átlagkereset 315 730 forint. A vármegyei számok szerint mindez a jelenlegi 15 százalékos szja mellett havi 68 880 forintos adófizetést jelent.

A Tisza Párt elképzelésével azonban más képet mutatna a matek. A progresszív adózással a szállítás-raktározásban tevékenykedők havi 71 857 forintos szja-terhet rónának le, ami éves szinten 35 725 forintos veszteséget okozna. A Tisza-adó tehát négy év alatt több mint 140 ezer forintot venne ki a szállítás-raktározásban dolgozók zsebéből.