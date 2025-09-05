szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kevesebb pénz jutna

1 órája

A jászkunsági fuvarosok is behúzhatnák a féket a Tisza-adó hatására – videóval

Címkék#Tisza-adó#fuvaros#szállítás#kalkulátor

A Tisza Párt progresszív adórendszert vezetne be, amely az egykulcsos szja végét jelentené. A Tisza-adó számos gazdasági ágazatot, köztük a szállítási- és raktározási szektorban dolgozókat is megterhelné.

Szoljon.hu

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a nyilvánosságra került Tisza Párt belső dokumentuma szerint eltörölnék a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, s helyette progresszív, többkulcsos rendszert vezetnének be. Az úgynevezett Tisza-adó Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is érezhetően csökkentené a dolgozók bevételeit. A szállításban dolgozók is behúzhatnák a féket.

Tisza-adó
A Tisza-adó számos gazdasági ágazatot, köztük a szállítási- és raktározási szektorban dolgozókat is megterhelné
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Őket is sújtaná a Tisza-adó

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a szállítási, raktározási ágazatban teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 459 197 forint, míg a nettó átlagkereset 315 730 forint. A vármegyei számok szerint mindez a jelenlegi 15 százalékos szja mellett havi 68 880 forintos adófizetést jelent.

A Tisza Párt elképzelésével azonban más képet mutatna a matek. A progresszív adózással a szállítás-raktározásban tevékenykedők havi 71 857 forintos szja-terhet rónának le, ami éves szinten 35 725 forintos veszteséget okozna. A Tisza-adó tehát négy év alatt több mint 140 ezer forintot venne ki a szállítás-raktározásban dolgozók zsebéből.

Kiszámolhatjuk, minket hogyan érintene a Tisza-adó

Kedves olvasónk! Hogy hogyan érintené mindez önt, hogy pontosan mekkora adóemelést jelentene ez, könnyen kiszámolhatja a Tisza-adó kalkulátor segítségével.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu