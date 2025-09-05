27 perce
A jászkunsági fuvarosok is behúzhatnák a féket a Tisza-adó hatására – videóval
A Tisza Párt progresszív adórendszert vezetne be, amely az egykulcsos szja végét jelentené. A Tisza-adó számos gazdasági ágazatot, köztük a szállítási- és raktározási szektorban dolgozókat is megterhelné.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy a nyilvánosságra került Tisza Párt belső dokumentuma szerint eltörölnék a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, s helyette progresszív, többkulcsos rendszert vezetnének be. Az úgynevezett Tisza-adó Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is érezhetően csökkentené a dolgozók bevételeit. A szállításban dolgozók is behúzhatnák a féket.
Őket is sújtaná a Tisza-adó
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a szállítási, raktározási ágazatban teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 459 197 forint, míg a nettó átlagkereset 315 730 forint. A vármegyei számok szerint mindez a jelenlegi 15 százalékos szja mellett havi 68 880 forintos adófizetést jelent.
A Tisza Párt elképzelésével azonban más képet mutatna a matek. A progresszív adózással a szállítás-raktározásban tevékenykedők havi 71 857 forintos szja-terhet rónának le, ami éves szinten 35 725 forintos veszteséget okozna. A Tisza-adó tehát négy év alatt több mint 140 ezer forintot venne ki a szállítás-raktározásban dolgozók zsebéből.
Kiszámolhatjuk, minket hogyan érintene a Tisza-adó
Kedves olvasónk! Hogy hogyan érintené mindez önt, hogy pontosan mekkora adóemelést jelentene ez, könnyen kiszámolhatja a Tisza-adó kalkulátor segítségével.
Rekordközeli hőség és hirtelen fordulat: ezt hozza a hidegfront