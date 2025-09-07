Senki ne maradjon tudatlan a Tisza-adóval kapcsolatban! Kampánnyal figyelmeztet az Ellenállás Mozgalom

A közlemény szerint a Tisza-adó a jövedelmek jelentős részét elvinné, és nem csupán a leggazdagabbakat sújtaná. A 22 és 33 százalékos kulcsok bevezetése a középosztályt és az átlagbér alatti jövedelműeket is súlyosan terhelné.

A Tisza Párt adója minden magyar családot sújtana

Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy felvételen nyíltan kimondta:

nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Egy másik kijelentése szerint „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. A mozgalom szerint ezek a mondatok egyértelműen bizonyítják, hogy a Tisza a választók megtévesztésére épít.

Az Ellenállás Mozgalom országos kampányának egyik legfontosabb eleme egy online kalkulátor. Ezzel a szolnoki családok is könnyen kiszámolhatják, mennyi pénzt veszítenének a Tisza Párt adócsomagjával. A számok drámai képet festenek: a brutális adóemelés mindenkit érintene.

A szervezet arra figyelmeztet, hogy a választók félrevezetése súlyos veszélyt jelent a demokráciára.