Adóemelés

1 órája

Senki ne maradjon tudatlan a Tisza-adóval kapcsolatban! Kampánnyal figyelmeztet az Ellenállás Mozgalom

Címkék#Tisza Párt#Tisza-adó#ellenállás mozgalom

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom országos kampányt hirdetett, hogy leleplezze a Tisza Párt valódi gazdasági szándékait. A titkolt adótervek minden magyar családot súlyosan érintenének, ezért kalkulátorral mutatják meg a valóságot.

Szoljon.hu

A közlemény szerint a Tisza-adó a jövedelmek jelentős részét elvinné, és nem csupán a leggazdagabbakat sújtaná. A 22 és 33 százalékos kulcsok bevezetése a középosztályt és az átlagbér alatti jövedelműeket is súlyosan terhelné.

A Tisza Párt adócsomagja ellen kampányol az Ellenállás Mozalom
A Tisza Párt adója minden magyar családot sújtana

Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy felvételen nyíltan kimondta: 

nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Egy másik kijelentése szerint „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. A mozgalom szerint ezek a mondatok egyértelműen bizonyítják, hogy a Tisza a választók megtévesztésére épít.

Az Ellenállás Mozgalom országos kampányának egyik legfontosabb eleme egy online kalkulátor. Ezzel a szolnoki családok is könnyen kiszámolhatják, mennyi pénzt veszítenének a Tisza Párt adócsomagjával. A számok drámai képet festenek: a brutális adóemelés mindenkit érintene.

A szervezet arra figyelmeztet, hogy a választók félrevezetése súlyos veszélyt jelent a demokráciára.

A kampány célja, hogy senki ne maradjon tudatlan a Tisza-adó következményeivel kapcsolatban.

 

