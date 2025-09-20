szeptember 20., szombat

Mráz Ágoston Sámuel

Tíz nap alatt bizonyíthat a Tisza Párt – figyelmeztetett az elemző

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt következő tíz napja meghatározza a mozgalom jövőjét. A jelöltállítás az egyik legfontosabb próba minden politikai szervezet életében.

A politikai elemző szerint Magyar Péter pártja most kerül igazi vizsga elé. Októberig 318 jelölt bemutatása vár rájuk, ami egyszerre logisztikai, politikai és kommunikációs kihívás. Mráz úgy véli: ha ezt nem teljesítik, az komoly gyengeséget mutat.

Az elmúlt napokban a közbeszédet a kormánypártok határozták meg. A figyelem középpontjában a Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselési ügye és a 3 százalékos Otthon Start program állt. A politika iránt különösen érdeklődők a Fidesz frakcióüléséről és a Digitális Polgári Kör nagygyűléséről olvashattak.

Mráz rámutatott arra is, hogy október 1-jén életbe lép a háromgyermekes anyák adómentessége, amely újabb népszerű kormányzati intézkedés lehet. Ezzel párhuzamosan a Tisza Párt számára kockázatot jelent, hogy Magyar Péter a nyáron az orosz energia ellenében foglalt állást. Ez egybevág Ursula von der Leyen 2027-től tervezett tiltásával, ami az elemző szerint kedvezőtlen Magyarország érdekei szempontjából, és alátámaszthatja a kormánypárti bírálatokat.

 

