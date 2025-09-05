szeptember 5., péntek

Lőrinc, Viktor névnap

Méltatlan épületsors

41 perce

Apránként lopják el a száz éves ikonikus szolnoki épület értékeit

Címkék#Tisza Szálló#szálloda#rendőrség#épület

Rettentően méltatlan és a városlakóknak lelkileg fájdalmas a száz éves szolnoki műemlék-jellegű épület agóniáját megélni. A Tisza Szálló „haláltusája” a szemünk előtt zajlik. Hivatalos bezárása előtt munkásszálló és hajléktalan-tanya volt, nemrégen pedig betörtek a szállodába és közel egymillió forint értéket loptak ki belőle.

Mészáros Géza

Rettentően méltatlan és a városlakóknak lelkileg fájdalmas a száz éves szolnoki Tisza Szálló „haláltusáját” megélni.

szolnoki Tisza Szálló
A szolnoki Tisza Szálló hajdanán csillogott, ma hajléktalanok és tolvajok otthona
Forrás: ÚN Archív

A Tisza Szálló aranykora több éve véget ért

Több évtizedes felvirágzás, kitörölhetetlen helytörténeti legendák, sikeres pályafutás kísérte Szolnok egyik emblematikus szállodája történetének első fejezeteit.

Az 1927-28-ban megépített Tisza Szálló átvészelte a második világháború borzalmait, az ideiglenesen katonakórházzá minősítését, majd pedig az odalátogató, benne elszállásolt illusztris vendégek okán a helyi emlékezet által halhatatlanná vált.

Rendszerváltáskor privatizálták a városi vagyont, amely egy ideig gondos gazdája volt a szállodának. A többfős vevőkör többsége huszonöt évvel ezelőtt a szolnoki szálloda „személyzetéből” került ki, mely társaság 2010-ben megvált a létesítménytől, amikor is a Tisza Szállót a „Peng Peng Piroska” néven ismertté vált üzletasszony által vezetett kínai tulajdonosi kör vette meg, mintegy ötszázmillió forintért.

A Tisza Szálló teljes történetét többször megírtuk már, a teljes bezárása 2024 decemberében történt meg. Mielőtt lakat került az ajtajaira, eltékozolták a szolgáltatásait, majd az agóniájának végnapjaiban munkásszállásnak, végül hajléktalan-tanyának is helyt adott.

A város 2015 óta számos alkalommal kívánta kivásárolni a kínaiaktól a Tisza Szállót, ám a tulajdonos a valós értékénél rendre tetemesebb vételi összeget ajánlott fel. Néhány évvel ezelőtt kétmilliárd forintot meghaladó eladási szándék is elhangzott.

Ez év tavaszán az OTP Ingatlanpont oldalán megjelent, hogy a Tisza Szálló eladó, kivásárlási ára egymilliárd forint alatt van, egészen pontosan 995 millió forint.

Zsíros László, az OTP budapesti értékesítője már korábban is, és most is elárulta, hogy vannak érdeklődők a szolnoki Tisza Szálló iránt, de több részletet nem közölt.

Mindeközben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, miszerint tolvajok fosztogatják a vármegyeszékhely ikonikus épületét.

A szolnoki Tisza Szálló mára szégyenfoltja a városnak

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 47 éves szolnoki férfi a fiával gyalogolt egy szolnoki színesfém telephelynél szeptember 1-jén délután, amikor gondoltak egyet, átmásztak a kerítésen, majd öt kiló alumínium- és tizenöt kiló vashulladékot loptak el. A telephely biztonsági őre tetten érte a duót és a rendőrség kiérkezéséig vissza akarta tartani a tolvajokat. A fiatalabb tettes azonban arcon ütötte a biztonsági szolgálat munkatársát, aki a földre esett, így a zsákmányt hátrahagyva elmenekültek a tetthelyről.

Nem jutottak messzire, a rendőrök elfogták és előállították őket. Az apát lopás vétség elkövetése miatt kihallgatták. Kiderült, hogy nemcsak egy bűncselekmény van a rovásán. 

  •  Márciusban két tiszafát loptak el a fiával 52 ezer forint értékben.
  •  Augusztusban pedig a használaton kívüli Tisza Szállóból loptak el tizenhat darab korabeli fali lámpatestet és régi konyhai eszközöket, közel egymillió forint értékben. A lopott tárgyakat azonban nem sikerült pénzzé tenni, mert a rendőrség nyakon csípte a tetteseket. Az apát őrizetbe vették a nyomozók és kezdeményezték letartóztatását, míg a fiú sorsáról később intézkednek...

A rendőrség hivatalos közleménye szerint augusztus 18 és 28 között a férfi az ajtót befeszítve jutott be a helyi szálloda épületébe és onnan 16 fali lámpatestet, továbbá konyhai eszközöket lopott el. A szatyornyi lopott értékkel távozó betörő – a helyszíntől nem messze –  járőröző rendőrökbe botlott, akik elszámoltatták a férfit. A bűnügyesek lopás bűntett miatt kihallgatták, majd beismerő vallomást tett.

 

