Apránként lopják el a száz éves ikonikus szolnoki épület értékeit

Rettentően méltatlan és a városlakóknak lelkileg fájdalmas a száz éves szolnoki Tisza Szálló „haláltusáját” megélni.

A szolnoki Tisza Szálló hajdanán csillogott, ma hajléktalanok és tolvajok otthona

Forrás: ÚN Archív

A Tisza Szálló aranykora több éve véget ért

Több évtizedes felvirágzás, kitörölhetetlen helytörténeti legendák, sikeres pályafutás kísérte Szolnok egyik emblematikus szállodája történetének első fejezeteit.

Az 1927-28-ban megépített Tisza Szálló átvészelte a második világháború borzalmait, az ideiglenesen katonakórházzá minősítését, majd pedig az odalátogató, benne elszállásolt illusztris vendégek okán a helyi emlékezet által halhatatlanná vált.

Rendszerváltáskor privatizálták a városi vagyont, amely egy ideig gondos gazdája volt a szállodának. A többfős vevőkör többsége huszonöt évvel ezelőtt a szolnoki szálloda „személyzetéből” került ki, mely társaság 2010-ben megvált a létesítménytől, amikor is a Tisza Szállót a „Peng Peng Piroska” néven ismertté vált üzletasszony által vezetett kínai tulajdonosi kör vette meg, mintegy ötszázmillió forintért.

A Tisza Szálló teljes történetét többször megírtuk már, a teljes bezárása 2024 decemberében történt meg. Mielőtt lakat került az ajtajaira, eltékozolták a szolgáltatásait, majd az agóniájának végnapjaiban munkásszállásnak, végül hajléktalan-tanyának is helyt adott.

A város 2015 óta számos alkalommal kívánta kivásárolni a kínaiaktól a Tisza Szállót, ám a tulajdonos a valós értékénél rendre tetemesebb vételi összeget ajánlott fel. Néhány évvel ezelőtt kétmilliárd forintot meghaladó eladási szándék is elhangzott.

Ez év tavaszán az OTP Ingatlanpont oldalán megjelent, hogy a Tisza Szálló eladó, kivásárlási ára egymilliárd forint alatt van, egészen pontosan 995 millió forint.

Zsíros László, az OTP budapesti értékesítője már korábban is, és most is elárulta, hogy vannak érdeklődők a szolnoki Tisza Szálló iránt, de több részletet nem közölt.

Mindeközben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, miszerint tolvajok fosztogatják a vármegyeszékhely ikonikus épületét.